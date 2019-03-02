رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ برقم الهوية الوطنية عبر موقع وزارة...

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية أخر اخبار الضمان الإجتماعي ومساعدة المقطوعة عبر موقع نجوم مصرية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن رابط الضمان الإجتماعي وعن موعد إيداع الدفعة القادمة من برنامج الضمان الاجتماعي ، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية المساعدة المالية للاسر الفقيرة أو الاسر المحتاجة ، من اجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار السلع والمحروقات والبنزين وغيرها ، وذلك بسبب الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الحكومة في السعودية من أجل تحقيق التوازن المالي والاقتصادي ، حيث قامت الحكومة السعودية بتطبيق الضريبة المضافة في بداية العام المنصرم من اجل المساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2020 .

ما هي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة منحة مالية بسبب زيادة الأسعار وتطبيق الضريبة المضافة على العديد من السلع والخدمات في دولة المملكة ، ويعمل هذا البرنامج المقدم من قبل الحكومة السعودية من أجل مساعدة الأفراد والمواطنين من أجل مواجهة غلاء المعيشة وغلاء الأسعار في السلع والخدمات ، ويتم التقديم للمساعدة من خلال البوابة الإلكترونية ، ويتم دراسة الحالة من قبل الجهات المعنية من أجل صرف المساعدة للمقدم .

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن تخصيص رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، وذلك في سبيل توفير الوقت والجهد على المواطن السعودي ، حيث يمكن الدخول إلي موقع الوزارة وذلك بكتابة إسم الوزارة ” وزارة العمل السعودية ” في محرك البحث جوجل أو من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنــــا