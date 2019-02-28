تقديم وظائف الهيئة السعودية للفضاء 1440 لجميع المؤهلات للجنسين

فتح تقديم وظائف الهيئة السعودية للفضاء 1440 للرجال والنساء، لشغل العديد من الوظائف بعدة تخصصت من جميع المؤهلات، للخريجين والخريجات السعوديين، على حسب ما ورد في ألية التوظيف الإلكتروني لوظائف هيئة الفضاء السعودية، والتي عرضت من خلال إعلان التوظيف المنشور بتاريخ اليوم 28 فبراير 2019، وتم توجيه الدعوة لمن يرى في نفسة القدرة على شغل الوظائف، بتسجيل طلبت التوظيف الإلكتروني عبر بوابة توظيف الهيئة المرفق رابطها، وذلك خلال مواعيد تفعيل رابط التقديم على وظائف الهيئة السعودية للفضاء.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للفضاء تقرر أن يبدأ من تاريخ من اليوم، عبر الدخول إلى بوابة التوظيف الخاصة بالهيئة، واتباع تعليمات الدخول بمعرفة البريد الإلكتروني لصاحب الطلب، وتم عرض بعض المعلومات حول البيانات المطلوبة في طب التوظيف، ومنها البيانات الأساسية سنرفق لكم صورة من شكل طلبا التوظيف، بجانب رابط تقديم وظائف الهيئة السعودية للفضاء 1440 والمؤهلات المطلوبة.

كيفية تقديم وظائف الهيئة السعودية للفضاء

خطوات تقديم وظائف الهيئة السعودية للفضاء تبدأ من زيارة رابط التقديم على الوظائف، والذي يشمل عرض لشكل نموذج طلب وظيفة، والبيانات المطلوب تسجيلها، وقبل الدخول على بوابة التوظيف، نوضح لكم ما هي المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة في الهيئة والتي تشمل المؤهلات المبينة أدناة.

الحاصلين على شهادة الثانوية العامة Secondary/High School .

الحاصلين على شهادة الدبلوم.

الحاصلين على شهادة البكالوريوس Bachelor’s degree.

الحاصلين على الماجستير.

الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

الهيئة السعودية للفضاء

تم إنشاء الهيئة السعودية للفضاء بمرسوم ملكي نهاية عام 2018، ويرأسها الأمير سلطان بن سلمان آل سعودي، ويرتكز عملها على كل عمل يهتم بكل ما هو فضائي.