نشر الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، قصيدة جديدة بمناسبة بلوغه ثمانين عاماً. ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يتضمن إلقاء الأمير خالد الفيصل لقصيدته، التي قال في مطلعها:
يا مرحبا بك يا ثمانين عمري
لو ما هقيت إني أشوفك وأنا حي
تناسلت شعرات الاَيام تجري
وابيضّت السّودا على ضامي الريّ
الشمس تمضي، واْنجم الليل تسري
وكل شيٍّ صار في عينيْ شْوَي
أبحث عن اللي يرفع الراس واشري
ما اْشغلت نفسي بالملذات والغيّ
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد الفيصل في قصيدة جديدة بمناسبة بلوغه عمر الـ 80 قبل أيام.. يا مرحبا بك يا ثمانين عمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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