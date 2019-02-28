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استعلام عن مقطوعه الضمان الاجتماعي برقم الطلب والسجل المدني

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الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوفر لجميع المواطنين المستفيدين من برامج وكالة الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة العديد من الخدمات ومن أبرزها خدمة استعلام عن مقطوعه الضمان الاجتماعي برقم الطلب والتي من خلالها يمكن معرفة موعد صرف مقطوعة الضمان بالهجري والتاريخ الميلادي أيضا، وذلك عن طريق زيارة بوابة وزارة العمل الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت، من خلال هذه التدوينة سوف نوفر لكم الرابط الخدمة وطريقة الاستعلام لكي يستطيع جميع مستفيدي برامج الشؤون الاجتماعية الاستفادة منها بكل سهولة.

استعلام عن مقطوعه الضمان الاجتماعي

جميع المستفيدين والمستفيدات يمكنهم الاستفسار عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من ثم يقوم المستفيد بالاستعلام برقم الطلب والسجل المدني بالحقول المخصصة بداخل البوابة الإلكترونية من ثم يقوم بإدخال رقم المرئي المكون من اربع أرقام، وحتي تتمكن من تخطي هذه المرحلة يلزم عليك أدخال الرقم الخاص بالهوية بطريقة صحيحة، حتي تمكنك من الوصول إلى معلومات دقيقة متعلقة بموعد صرف رصيد الضمان الاجتماعي في هذا الشهر.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية وجهت نداء لجميع مواطني السعودية من المستفيدين بالدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من اجل تحديث وتعديل البيانات الخاصة برقم البنكي ورقم الجوال الخاص بهم، حتي يتمكنوا من الحصول علي المبالغ المالية التي تصرف لهم شهريا من قبل مكانيات المصارف الحكومية بالسعودية.

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