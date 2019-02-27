، "رئيس هيئة الغذاء": سمحنا بدخول "المعسّل" بعد تعديل اللائحة الفنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أ.د. هشام الجضعي، البدء بالسماح في دخول منتجات المعسّل للمملكة، بعد الانتهاء من مراجعة مكوّن الجلسرين وتعديل اللائحة المنظمة لنسبته.

وقال "الجضعي" ضمن لقائه في برنامج "في الصورة" الذي عُرض على شاشة "روتانا خليجية": إن اللائحة الفنية للهيئة كانت تحدّ من نسبة الجلسرين في المعسّل؛ حيث كانت مرتفعة واتخذت بعض الإجراءات لضبط دخوله للمملكة حتى عملت الهيئة على إعادة مراجعة اللائحة؛ من خلال فرق علميّة في مركز الأبحاث بالهيئة، وتم الانتهاء بعدم وجود دليل علمي قوي يثبت الضرر من مادة الجلسرين.

وأضاف أنه تم عرض هذه النتائج التي توصل لها الفريق على المواصفات الخليجية، والموافقة على تعديل اللائحة الفنية بما يتعلق بنسبة مادة الجلسرين في المعسّل، وقد تم بموجبها إتاحة دخول هذه المنتجات عبر المنافذ.

وفيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية أوضح الدكتور الجضعي، أن الهيئة ملتزمة في ذلك مع وزراء الصحة على مستوى الخليج، وهناك قرارات تمنع هذه المنتجات، وذلك لعدة أسباب؛ منها ما يقول بأنها قد يدمن عليها المستخدم أكثر، وأنها لا تساعد في الإقلاع عن التدخين، مؤكداً أن الهيئة لا تمانع في مراجعة السجائر الإلكترونية بالتعاون من اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين.

