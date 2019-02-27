شكرا لقرائتكم خبر عن متى تنتهي أزمة المعسل؟.. رئيس «الغذاء والدواء» يجيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

لم تغب أزمة أنقطاع المعسل عن حوار ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي في برنامج مع الصورة الذي يذاع على قناة روتانا خليجية وما أسباب انقطاعه.

وأوضح الجضعي أن مجلس الوزراء أقر اسناد الرقابة على منتجات التبغ لهيئة الغذاء والدواء، مشيرا الى أنه كان لديهم لائحة فنية تحد من نسبة الجلسرين في المعسل ولهذا السبب كانت عملية ضبط لقضية المعسل الموجود لوجود نسبة جلسرين مرتفعة فيه.

وأضاف أنه تمت مراجعة اللائحة الفنية وتم تشكيل فرق متعددة علمية، كما عمل مركز الابحاث لدى الهيئة وتبين لهم عدم وجود دليل علمي قوي جدا يثبت قضية ضرر الجلسرين، مبينا بأنه تم عرض الابحاث على هيئة المواصفات على مستوى الخليج وتمت الموافقة على تعديل اللائحة.

وأكد الجعضي بأن المنافذ الآن تتيح ادخال المعسل وهي الآن متوفرة