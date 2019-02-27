استعلام عن رقم سداد رخصة العمل وفق طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل

كيفية استعلام عن رقم سداد رخصة العمل الكترونيا، وتفاصيل طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود هي الخدمة الإلكترونية الأكثر بحثاً لكثير من الوافدين والمقيمين في السعودية خاصة عندما يتطلب الأمر الاستعلام عن رسوم مكتب العمل، فيكون من اللازم على الوافد التأكد من صلاحية رقم السداد لرخصة عمل وهو ما يتيحه موقع وزارة العمل والتنمية بوابة الخدمات الالكترونية للجميع، ونوضح خطوات الاستعلام عن رخصة العمل برقم السداد، وجميع التفاصيل عن الخدمة.

بوابة وزارة العمل السعودية حرصت على توفير عدد من خدمات الاستعلامات الإلكترونية للوافدين، بغرض توفير الوقت والجهد عوضاً عن عناء الخوض في الإجراءات الروتينية أو الذهاب إلى الجهات الحكومية من أجل استعلام طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل برقم الإقامة لوافد.

استعلام عن رقم سداد رخصة العمل

الاستعلام عن رسوم سداد مكتب العمل برقم الحدود ورقم الاقامة، أو رقم السداد نفسه من خلال الرابط الرسمي بوزارة العمل السعودية تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية mol.gov.sa، ثم إتباع الخطوات الآتية:

دخول صفحة الخدمات الالكترونية.

اختيار المنشأة المرغوب الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل للعاملين بها.

للعاملين بها. تحديد خيار إصدار رخصة عمل أو تجديدها والضغط على بدء الخدمة.

نكتب البيانات في الخانات الفارغة، والتي تتطلب معلومات عن العامل من رقم إقامة، رقم الحدود، رقم العامل.

اضغط على بحث لتظهر بيانات وحالة دفع رسوم رخصة العمل كاملة مشمولة، وفي حال أن كانت معاملة الرخصة مسددة فعلياً يظهر رقم الدفع لرخصة العمل لوافد، أما لو لم يتم إتمام معاملة تسديد الرسوم سيتطلب الأمر تكرار الخطوات السالف ذكرها علماً بأن السداد يتخذ مدة 12 ساعة بحد أقصى، حتى يتاح استخراج رقم سداد مكتب العمل عبر الموقع.

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استعرضنا شرح معرفة رقم سداد رخصة العمل برقم الاقامة أو رقم السداد عبر رابط الاستعلام المباشر بوزارة العمل والتنمية، وتوضيح طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل الكترونيا.