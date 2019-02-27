استعلام عن قروض بنك التسليف برقم السجل المدني والهوية

استعلام عن قروض بنك التسليف، من المعروف أن البنك السعودي للتسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية، يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن ضمنها استعلام قروض بنك التسليف، وتمكن هذه الخدمة المستفيد من الاطلاع علي التفاصيل الكاملة للقروض المسجلة علي رقم بطاقته الشخصية، لنتعرف أكثر من خلال هذا التقرير عن طريقة الاستعلام.

استعلام عن قروض بنك التسليف

والجدير ذكره أنه يوفر بنك التسليف للمستفيد من القروض قدرا كبيرا من المعلومات بما في ذلك:

الاسم: اسم المستفيد الرباعي من قرض بنك التسليف.

رقم الهوية: رقم البطاقة القومية للمستفيد المسجلة في البنك.

تاريخ الميلاد: تاريخ ميلاد المستفيد المدرج علي بطاقة الهوية الوطنية.

تاريخ انتهاء الهوية: تاريخ سريان الهوية الوطنية “بطاقة الأحوال” التاريخ الموجود في بطاقة الأحوال.

الدخول السابق: سيتم أظهار آخر تسجيل دخول قمت به لبوابة بنك التنمية الاجتماعية.

رقم الطلب: كل مستفيد من قرض بنك الائتمان لديه رقم طلب خاص به.

نوع القرض: يوضح لك نوع القرض الذي تم الحصول عليه (قرض الزواج، القرض العائلي، قرض الترميم أو غيرها).

تاريخ تقديم الطلب: التاريخ الذي تقدمت فيه بطلب للحصول علي قرض من بنك التسليف.

الفرع: فرع بنك التسليف الذي تم تقديم طلبك والمستندات له.

نتيجة الإجراء: هي النتيجة النهائية للقرض هل تم صرف أو رفضه.

تاريخ الإجراء: سيتم عرض أيام العمل علي تطبيق القرض الخاص بك وعدد الأيام التي يستغرقها تنفيذ الطلب.

مبلغ القرض: مبلغ القرض المطلوب من بنك التسليف.

إجمالي المبالغ المدفوعة: إجمالي المبالغ “الأقساط المدفوعة ” المدفوعة لبنك التسليف.

قيمه القسط: قيمه القسط الشهري الذي تدفعه لبنك التسليف.

عدد الأقساط: عدد الأقساط التي يجب دفعها لإنهاء القرض.

قيمه القسط المتبقي: مقدار الأقساط التي تبقي لبنك التسليف.

مبلغ الدفع المتأخر: يتم طلب مبلغ الأقساط المتأخرة.

تتبع ملف التقديم: عرض ومعرفة المكان الذي وصل إليه ملف الإرسال، والذي أرسلته البريد السعودي.

كشف حساب بنك التسليف: يعرض لك جميع تفاصيل القرض ويوفر لك نموذجا قابلا للطباعة.

نتائج الإجراءات بنك التسليف: تمت الموافقة علي نتائج إجراءات القرض الخاص بك أو رفضه.

طباعه نموذج موعد البريد: نموذج طلب البريد هو النموذج الذي توجد فيه طلبات القروض بحيث يمكنك إرسال الملف الخاص بك إلى بنك التسليف.

بيانات القرض: تحتوي علي بيانات عقد الزواج، والبيانات الخاصة بالكفيل وغير ذلك.

معلومات شخصيه: معلومات شخصية عن نفسك.

رابط استعلام عن قروض بنك التسليف

يمكنكم الاستعلام عن قروض بنك التسليف باتباع الخطوات التالية: