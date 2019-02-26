رابط دخول حسابي بنك التسليف - استعلام عن القروض والأقساط برقم الهوية

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، أنه يمكن الدخول إلى بنك التسليف والادخار السعودي من أجل التسجيل والاستعلام عن القروض وقيمة القسط المتبقي.

ورابط بنك التسليف يسهل الدخول على المستخدم، من أجل الاستفسار عن باقي الأقساط وتاريخ وقيمة كل قسط، وهكذا تتم عملية سداد القرض الاجتماعي لبنك التسليف بشكل إلكتروني سواء قرض أسري أو ترميم أو قرض الزواج.

ابط دخول حسابي بنك التسليف للاستعلام عن القرض برقم الهوية وكلمة المرور، كما يمكن الاستعلام برقم الطلب عن قرض بنك التسليف، حيث يتيح بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين من القروض الاجتماعية التواصل مع البنك وسداد أقساط القرض إلكترونياً، ومكن ذلك من خلال بنك التسليف حسابي دخول إذا كان قد سبق لك التسجيل في بنك التسليف والادخار السعودي.

لكي تتمكن من دخول بنك التسليف برقم الهوية ينبغي عليك عمل حساب خاص بك في بنك التسليف والادخار، ولمعرفة طريقة التسجيل في بنك التسليف يجب اتباع الخطوات التالية:

Advertisements

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

من أعلي الصفحة اضغط حساب جديد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص بك وباقي البيانات ثم اضغط حفظ.