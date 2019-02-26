تسجيل الروضة نظام نور 1440 : مواعيد فتح التسجيل في رياض الأطفال وشروط التقديم

ترقب تسجيل الروضة نظام نور 1440 على حسب شرائح أعمار الأطفال من سينطبق عليهم شروط القبول والتسجيل، حال فتح وزارة التعليم رابط التسجيل في رياض الأطفال للمستجدين، والإعلان عن مواعيد وفترات التقديم وروابط استقبال طلبات أولياء الأمور، وذلك بعد إعلان الوزارة عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في مرحلة الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي المقبل، للطلاب السعوديين وغير السعوديين، وما شملته الخطة من فترات زمنية لتسجيل الطلاب الجدد.

وزارة التعليم لم تعلن عن الان عن مواعيد تسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي 1440-1441، بخلاف فتح الآلية عبر موقع نور لتسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي، وهو الامر الذي اثار العديد من التساؤلات حول مواعيد بدء تسجيل الروضة نظام نور 1440، فيما رجحت بعض المصادر أنه سيتم فتح التسجيل من خلال نظام نور الشهر المقبل، وهو الخبر الغير مؤكد بشكل رسمي حتى الآن.

رابط تسجيل الروضة نظام نور 1440

نترقب فتح رابط تسجيل الروضة من خلال نظام نور 1440، بعد تفعيل الخدمة والتي قد تستوجب قيام ولي الأمر بفتح حساب مستخدم جديد، سنوضح ذلك في حينه، وقد يكون التسجيل من خلال الروابط الإلكترونية لمواقع إدارات التعليم بالمحافظات السعودية، مثل إدارة الرياض التعليمية، وادارة جدة التعليمية وغيرها من تلك التابعة لوزارة التعليم.

أشار بعض المصادر الى اعمار تسجيل الروضات الحكومية للعام الدراسي 1440-1441، والتي قُسمت الى ثلاث شرائح، الأولى منها للأطفال مواليد الفترة من 4 محرم 1437 وحتى 3 محرم 1438 هجرياً، والشريحة الثانية لمواليد 4 محرم 1436 وحتى 3 محرم 1437 هجرياً، والشريحة الثالثة لمواليد 4 محرم 1435 وحتى 3 محرم 1436 هجرياً.