«مدني مكة» يوضِّح لـ«عاجل» أسباب تطويق قطار الحرمين

تفاعل الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة مع ما نشرته «عاجل»، نقلًا عن مصادرها، في وقتٍ سابقٍ من اليوم الاثنين، حول تطويق فرق الدفاع المدني لقطار الحرمين، أثناء توقفه، قبل محطة جدة بحوالي كيلومتر واحد تقريبًا، مدعومة بمقطع فيديو.

وبالاستفسار عمّا ظهر في المقطع، عبر التواصل مع المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، قال لـ«عاجل»: إنَّ وجود فرق من الدفاع المدني مع قطار الحرمين لا يتعدى أعمالًا مجدولة تختص بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة تنفذها على مدار العام مع كافة الجهات الحكومية والأهلية تهتم بأمور السلامة والإطفاء والإنقاذ.

وأوضح سرحان أنَّه لم يترتب على وجود فرق الدفاع المدني مع قطار الحرمين أي حادث أو ما يدعو للإثارة، وأنّه يمكن مشاهدة الفرق الميدانية في كثير من المواقع المحدَّد لها التواجد فيها مسبقًا، وفق خطة تنفذها الإدارات العامة والإدارات في كافة محافظات المنطقة.

وكانت مصادر «عاجل» أفادت، اليوم الاثنين، بتوقف قطار الحرمين على طريق الحرمين جدة، قبل محطة جدة بحوالي كيلومتر واحد تقريبًا، وانتشار فرق الدفاع المدني بالمكان، دون أن تذكر أسبابًا لهذا الانتشار.