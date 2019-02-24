اوامر ملكية اليوم 1440: ثلاثة أوامر ملكية جديدة تخص صرف راتب شهر للعسكريين وتعيين الأمير خالد نائب...

أوامر ملكية اليوم، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ثلاثة أوامر ملكية جديدة اليوم السبت باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ويأتي ذلك خلال قيام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب الملك بدوره في غياب الملك سلمان بسبب حضوره مؤتمر السلام في مصر بشرم الشيخ، وكان أول الأوامر الملكية الجديدة صرف راتب شهر للعسكرين، ونتعرف معاً على صدور أوامر ملكية جديدة اليوم 1440.

أوامر ملكية اليوم

أصدر الديوان الملكي السعودي ثلاثة أوامر ملكية جديدة اليوم، فيما جاء عبر ما تم صدوره من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز من أوامر ملكية جديدة اليوم، والتي وافق عليها ومن بعده سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ليتم إعلانها اليوم السبت.

ونستعرض عليكم ما جاء من أوامر ملكية اليوم:

أوامر ملكية اليوم 1440

الرقم أ / 227

التاريخ 18 / 6 / 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود Advertisements الرقم أ / 228

التاريخ 18 / 6 / 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم أ / 229

التاريخ 18 / 6 / 1440

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وسوف نكون على مقربة دائما لما يتم نشره عبر الديوان الملكي السعودي بخصوص الأوامر الملكية الجديدة، وما يصدر منها خلال ما يأمر به العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وننقلها لكم .