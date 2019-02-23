التحقق من تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة عبر أبشر استعلام الجوازات السعودية

تحويل التحقق من تأشيرة الخروج والعودة إلى خدمة استعلامات إلكترونية برقم الإقامة، أحدث خدمات أبشر استعلام الجوازات السعودية التي أطلقتها وزارة الداخلية للمقيمين على أراضيها حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول التي توفر فرص عمل للوافدين من جميع الجنسيات، مما يلزم إصدار تأشيرات للعمالة الوافدة للتواجد بالمملكة بشكل قانوني وفقاً لقوانين العمل وضوابط مكتب العمل لخدمات الوافدين، لهذا توفر بوابة ابشر الخدمات الالكترونية كافة الاستعلامات عن حالة التأشيرة الجديدة أو الصادرة مسبقاً، ويمكن عبرها الاستعلام العام عن حالة تأشيرة برقم الجواز أو إقامة مقيم بالسعودية.

التحقق من تأشيرة برقم الإقامة

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الهوية أو الاقامة أمر يهم الكثير من المغتربين، حيث تساعد الخدمة في معرفة تاريخ صلاحية التأشيرات ومعرفة موعد انتهائها لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجديد تأشيرة مقيم مغترب بالسعودية إلكترونياً عبر الدخول على الموقع الرسمي بوزارة الداخلية ابشر للمقيمين لمعرفة وضعية التأشيرة، كما يحتاجها كذلكً الكفيل وأصحاب العمل أو المنشأة لإصدار تأشيرة خروج العامل، لأجل أن يذهب إلى بلده نهائياً أو يسافر ويعود مرة أخرى.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

إصدار رخصة عمل وافد

أول خطوة هي فتح رابط أبشر استعلام الجوازات الإلكتروني، ثم نقم بعدها بالخطوة التالية ممثلةً في إدخال المعلومات المطلوبة ومنها:

رقم رخصة الإقامة.

رقم هوية الكفيل.

أبشر استعلام الجوازات السعودية

يظهر خانتين أحدهما مطلوب تسجيل رقم التأشيرة ورقم جواز السفر للعامل أو أي تابعين له مراد التحقق من تأشيرة الخروج والعودة المفردة لهم، كما يتاح الاستعلام عن انتهاء الإقامة من صفحة الجوازات

الاستعلام عن أبشر للمقيمين

اضغط على كلمة عرض، وهكذا تكون قد تمت عملية التحقق من تأشيرة الخروج النهائي أو العودة برقم الاقامة، وتتبين وضعية التأشيرة وهل هي صالحة أم لا، وإذا كانت صالحة تظهر معلومات صاحب التأشيرة.