استعلام عن نقل كفالة موظف وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية، لكي يستفيد منها الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات بالمملكة بالعربية السعودية، فمن الخدمات التي تخص قطاع العمل خدمة استعلام عن نقل كفالة موظف وافد، حيث يمكنك من خلال الموقع الرسمي للوزارة من اجل الاستعلام برقم الإقامة أو رقم الحدود أو برقم الجواز، لكي يتعرف الشخص المستعلم إذا ما كان نقل الكفالة من شركة أو مؤسسة أو منشأة إلى منشأة أخري تم الموافقة عليه أم تحت الدارسة، من خلال هذا سوف نرفق لكم رابط الموقع الرسمي للوزارة من اجل استعلام عن نقل كفالة موظف وافد بكل سهولة عبر اتباعكم للخطوات الموضحة بأسفل هذه التدوينة فرجاء تابعونا.

استعلام نقل كفالة عامل وافد

يمكن لأي مواطن مقيم أو وافد الاستفادة من خدمة نقل كفالة عامل وافد عن طريق زيارة موقع وزارة العمل السعودي، من ثم الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية التي تتوفر بداخله إمكانية الاستعلام برقم الإقامة الخاصة بالعامل أو الموظف الوافد، حيث رقم الإقامة في المرحلتين بداخل الموقع الرسمي للوزارة المرحلة الأولي تقديم طلب نقل كفالة إلكترونيا، والمرحلة الثانية والأخيرة هي مرحلة الموافقة على نقل كفالة عامل أو الموظف الوافد.

الاستعلام عن نقل كفالة

تتم عملية نقل الكفالة بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التي أوضحنها لكم بعالية، من ثم يقوم الشخص الراغب في التنقل الرعاية الخاصة به عن طريق الاطلاع علي شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، ومن اجل أن يوافق كفيل المنشأة الجديدة علي طلبك يجب معرفة ضوابط الخاصة بالشروط ومنها.

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يمكن نقل الكفالة بكل سهولة دون موافقة صاحب العمل الحالي عندما تكون رخصة إقامة العامل منتهية، أو إذا لم يدفع أجر العامل ل3 شهور متتابعة، أو ثبت وجود بلاغ كيدي بالتغيب في حق العامل بعدها يقوم بمتابعة الطلب المقدم لنقل الكفالة سواء كان بالقبول أو برفض بعد مرور أسبوع من تاريخ تقديم الطلب بشكل إلكتروني.

وختاما يمكن استعلام عن رسوم نقل الكفالة من خلال الدخول علي رابط الخدمة مباشرة عن طريق الرابط الالكتروني التالي الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، من ثم يقوم المستعلم بتعبئة البيانات لمعرفة بيانات وتقرير نتيجة الخدمة بشكل دقيق، وفي النهاية في حالة وجود أي استفسارات بشأن هذه الخدمة يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.