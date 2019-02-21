الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد من موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة حياك

موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة حياك علي شبكة الأنترنت يوفر خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد أو برقم الحساب أمام جميع المواطنين المستخدمين المياه والصرف الصحي بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاطلاع علي الفواتير الجديدة وكذلك حساب قيمة الاستهلاك الشهرية بكل سهولة عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للوزارة والذي سوف نرفقه لكم بأسفل هذه المقالة فرجاء تابعونا.

خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه يمكن من خلالها سداد قيمة الفواتير سواء كانت الجديدة أو القديمة كما يمكن دفعها بشكل إلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان التابع للبنوك المحلية في السعودية، كما تتيح بوابة حياك الإلكترونية إمكانية عرض جميع الفواتير علي مدار العام من اجل مقارنة الفواتير السابقة وتطلق علي قيمة الفاتورة الشهرية الجديدة بكل سهولة كل ذلك عبر موقع شركة المياه الوطنية السعودية.

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية

طريقة استعلام عن فاتورة المياه بالسعودية تتلخص في الدخول علي بوابة حياك لفواتير الماء من ثم يقوم المستعلم بكتابة رقم حساب السداد كما هو موضح بالصورة التالية، وذلك من اجل عرض تفاصيل الفواتير ومعرفة قيمة الاستهلاك الشهرية التي استخدامها المواطن خلال الشهر، كما يمكن الاعتراض على فاتورة المياه بشكل إلكتروني عبر خدمات العملاء الشركة، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة الاستهلاك اولا من ثم يقوم بتقديم شكوي لفرع الشركة مباشرة، من ثم ستقوم جهة المراجعة بالاتصال بك للرد علي الشكوي الخاصة بك سواء كان بالموافقة او الرفض.

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عقب الانتهاء من أدخال رقم العداد سوف بظهر لكم جميع بيانات اخر فاتورة كما هو موضح بالصورة أعلاه، وختاما يمكن احتساب قيمة الاستهلاك عن طريق حاسبة استهلاك للمياه بالتعريفة الجديدة حيث يقوم المواطن أو المقيم بإدخال الرقم الصحيح للاستهلاك بالمتر المكعب من الضغط علي انتر بداخل لوحة المفاتيح لكي تظهر لكم الحاسبة قيمة الاستهلاك.