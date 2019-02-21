الاستعلام عن بيانات قضية برقم الهوية عبر موقع وزارة العدل السعودية

خدمة الاستعلام عن قضية بشكل إلكتروني والتي توفرها وزارة العدل بالسعودية لجميع المتقاضين من السعوديين والمقيمين، حيث يمكن لكافة أطراف القضية الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية، وذلك من اجل الاطلاع علي حالة القضية ومعرفة موعدها وتاريخ المرفعة، فان وزارة العدل تسعي دائما لتقديم افضل الخدمات الإلكترونية المتنوعة والتي منها الاستعلام عن معاملة، والاستعلام عن المحامين المعتمدين الاستعلام عن مأذوني الأنكحة وغيرها من الاستعلامات، وذلك لكي يستفيد منها جميع المواطنين في أي وقت ومن أي مكان.

حيث يمكن للمستفيدين الدخول علي البوابة الإلكترونية للوزارة في أي وقت، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الأخري والاطلاع عليها لكي توفر الوقت والجهد علي المواطنين حتي يستفيدوا من الاستعلامات الإلكترونية المتاحة علي الموقع الوزارة، من خلال هذه التدوينة سوف نستعرض لكم متابعينا من داخل الأراضي الحجازية خطوات الاستعلام عن بيانات قضية بالتفصيل من خلال شرح مدعوم بالصور لكي يستطيع كافة المتقاضين الاطلاع علي تفاصيل القضايا المقدمة اتجاههم، كما تعتبر هذه الخدمة يستفيد منها أيضا المدعي والذي قام بتقديم ملفات القضية لهيئة المحكمة فلذا يتطلب منه أيضا متابعة القضية والنظر في الحكم الصادر من القاضي.

الاستعلام عن بيانات قضية برقم الهوية

نأتي لمرحلة طريقة الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل حيث يلزم الدخول علي رابط موقع وزارة العدل من اجل اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم، بعد الدخول علي الرابط الالكتروني السابق يقوم المستعلم بالتوجه إلي قسم أو تبويب الخدمات الإلكترونية من ثم لخدمة الاستعلام عن بيانات قضية كما هو موضح بالصورة التالية.

بعد ذلك يقوم المدعي أو المدعي عليه بكتابة رقم القضية أو المعاملة، من ثم رقم هوية أحد الأطراف من ثم أدخال كود الرقم المرئي الموجود بالصورة من ثم الضغط علي أيقونة بحث لكي يظهر لنا نتيجة الاستعلام، فكما هو موضح لكم بالأسفل الخطوات التي شرحتها لكم بهذه الفقرة بالصور التالية.

عقب الانتهاء من تعبئة البيانات سوف تظهر لنا كافة بيانات القضية أمام المستفيدين من هذه الخدمة الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيدين طباعة معلومات خدمة الاستعلام عن بيانات قضية بكل سهولة عن طريق الضغط علي p + Ctrl بأزرار التحكم في لوحة المفاتيح للحاسوب، من اجل الحصول علي صفحة ورقية للاحتفاظ بها من موقع وزارة العدل الإلكترونية.