محمد بن مسعود - الدمام - "الشورى" يوافق على تعديل في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-20 وافق ‏‫‏مجلس الشورى، اليوم، على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440 11:12 AM Advertisements وافق ‏‫‏مجلس الشورى، اليوم، على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ، "الشورى" يوافق على تعديل في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

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