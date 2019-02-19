الارشيف / اخبار السعوديه

«صحة القنفذة» تحقق في فيديو «المسّن المراهق»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القنفذة» تحقق في فيديو «المسّن المراهق» والان نبدء بالتفاصيل

لا زالت الجهات المختصة في صحة القنفذة تواصل التحقيقات في المقطع المنتشر بشكل واسع لمسّن من مشاهير حسابات التواصل الاجتماعي وصاحب مقولة شهيرة انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عمل حركة غير أخلاقية مع احدى الممرضات في مستشفى القنفذة العام وتم توثيقها من احد المتواجدين في ممرات المستشفى، ولم تكن الأولى للمسّن المشهور حيث سبق ان تم توثيق نفس التصرف مع طفل في احد المناسبات الاجتماعية سابقاً وامام الجماهير الحاضرة .

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة ابراهيم المتحمي أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي وجّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام ، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صحة القنفذة» تحقق في فيديو «المسّن المراهق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا