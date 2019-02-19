شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القنفذة» تحقق في فيديو «المسّن المراهق» والان نبدء بالتفاصيل
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة ابراهيم المتحمي أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي وجّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام ، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة.
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