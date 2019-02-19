شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القنفذة» تحقق في فيديو «المسّن المراهق» والان نبدء بالتفاصيل

لا زالت الجهات المختصة في صحة القنفذة تواصل التحقيقات في المقطع المنتشر بشكل واسع لمسّن من مشاهير حسابات التواصل الاجتماعي وصاحب مقولة شهيرة انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عمل حركة غير أخلاقية مع احدى الممرضات في مستشفى القنفذة العام وتم توثيقها من احد المتواجدين في ممرات المستشفى، ولم تكن الأولى للمسّن المشهور حيث سبق ان تم توثيق نفس التصرف مع طفل في احد المناسبات الاجتماعية سابقاً وامام الجماهير الحاضرة .

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة ابراهيم المتحمي أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي وجّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى القنفذة العام ، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة.