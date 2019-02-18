محمد بن مسعود - الدمام - توفي أمس الأحد الدكتور فؤاد حامد مجلد (نائب مدير مستشفى الملك فهد العسكري بجدة سابقاً) والمستشار في منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وخال الدكتور هاني عمر نيازي. وتمت الصلاة على الفقيد في المسجد الحرام عقب صلاة فجر الاثنين ومواراته في مقبرة المعلاة، وأول أيام العزاء اليوم الاثنين بمنزله بحي السلامة، موقع العزاء: https://goo.gl/maps/UwY8j2u3bi32 نسأل الله أن يشمله برحمته ويسكنه فسيح جناته. وفاة الدكتور "فؤاد مجلد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18 توفي أمس الأحد الدكتور فؤاد حامد مجلد (نائب مدير مستشفى الملك فهد العسكري بجدة سابقاً) والمستشار في منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وخال الدكتور هاني عمر نيازي. وتمت الصلاة على الفقيد في المسجد الحرام عقب صلاة فجر الاثنين ومواراته في مقبرة المعلاة، وأول أيام العزاء اليوم الاثنين بمنزله بحي السلامة، موقع العزاء: https://goo.gl/maps/UwY8j2u3bi32 نسأل الله أن يشمله برحمته ويسكنه فسيح جناته. 18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440 11:02 AM توفي أمس الأحد الدكتور فؤاد حامد مجلد (نائب مدير مستشفى الملك فهد العسكري بجدة سابقاً) والمستشار في منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وخال الدكتور هاني عمر نيازي. وتمت الصلاة على الفقيد في المسجد الحرام عقب صلاة فجر الاثنين ومواراته في مقبرة المعلاة، وأول أيام العزاء اليوم الاثنين بمنزله بحي السلامة، موقع العزاء: https://goo.gl/maps/UwY8j2u3bi32 نسأل الله أن يشمله برحمته ويسكنه فسيح جناته. ، وفاة الدكتور "فؤاد مجلد" ،

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