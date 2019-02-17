شكرا لقرائتكم سعودية هاربة إلى لندن: تعرضت للاغتصاب والتحرش وراجعت الحماية دون جدوى! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت شابة سعودية هاربة إلى لندن تدعى “ريري” (20 عامًا): إنها تعرضت للعنف العائلي وتعرضت للاغتصاب والتحرش حتى سن المراهقة، ولم تستطع اللجوء للقانون.

وتابع “ريري” في مداخلة هاتفية ببرنامج “داود الشريان” على قناة SBC، مساء اليوم الأحد: “عندما علمت والدتي لم تكن ردة فعلها واضحة، وقررت الهروب وأعرف بنات تعرضن لمشكلتي نفسها، وراجعت الحماية دون جدوى، ونويت على الهجرة بشكل طبيعي، والظروف أجبرتني وهربت خوفًا على سلامتي، وخصوصًا أني ناشطة بتويتر، وأكتب عن الولاية والابتعاث، وتصلني تهديدات مجهولة، وأعرف قريبة لي اغتصبها أبوها وقتلها، وحُكم عليه سنتان”.

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وأضافت “ريري”: استطعت الخروج من البلد بقراءة تجارب بعض الهاربات، ولم أتواصل مع أي شخصية أجنبية، وظروفي بالبداية باللجوء صعبة، أريد حقي من المجتمع وقانون الحماية ضعيف، ولا فيه اهتمام بدور الرعاية، وبعض البنات يكتبن تعهدًا بعدم الحديث عن سوء المعاملة في دار الرعاية من معاملة غير إنسانية.

وناقش برنامج داود الشريان في أولى حلقاته، قضية هروب الفتيات، حيث عرض تقريرًا عن حملات تحريض الفتيات في شبكات الواتساب، وسلط الضوء على قصص الكنديات مع التعنيف، كما انتقد الإعلامي برنامج الحماية الذي اشتكى منه أشخاص تعرضوا لمواقف حياتية صعبة.



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