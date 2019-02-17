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سجلوا في منح مخطط ولي العهد فقط رقم الهويه ورقم الجوال

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رابط التقديم على مخطط ولي العهد
فقط قم بتسجيل سجلك المدني ورقم جوالك
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