شكرا لقرائتكم تركي بن هذلول يرعى سباق الهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ملفي بن داحن - نجران

رعى الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، عصر اليوم السبت، سباقات الهجن بميدان الهجن بنجران.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الكتاب الحكيم وزامل وشيلة ترحيبية بنائب أمير نجران، ومن ثم ألقى رئيس مجلس الاتحاد السعودي للهجن محمد علي أبو ساق كلمة ترحيبية، وبعدها كلمة لأمين مجلس الفروسية والهجن محمد غشام.

وتشرف الفائزون بالسلام على نائب أمير نجران واستلام جوائزهم منه، فيما تسلم هدايا تذكارية بهذه المناسبة، وبعد ذلك توجه لمقر ميدان الفروسية بنجران ورعى السباقات المقامة، وتشرف الفائزون بالسلام عليه واستلام الجوائز من يده، عقب ذلك تسلم الهدايا التذكارية.



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