الان تتابع وزير التعليم يوجه بمراجعة التقويم الدراسي وموعد عودة الإداريين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات كشفت مصادر مطلعة، أن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ وجه بمراجعة التقويم الدراسي ومواعيد بدايات ونهايات الدراسة بالإضافة لعودة الطلاب والطاقمين التعليمي والإداري.

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