التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالسعودية رابط وطريقة استعلام عن اسمي برقم الهوية الوطنية...

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، تعتبر التأمينات الإجتماعية في مختلف الدول العربية الموجودة في الوطن العربي واحدة من أهم الخدمات التي يمكن للمواطن الإشتراك فيها، زذلك لضمان حصوله على معاش كبير عند تقاعده، وقد أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية إمكانية الإستعلام عن مبالغ التأمينات الإجتماعية برقم السجل المدني فقط من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة في صالح المواطن الموظف، حيث يتم التأمين على كافة الموظفين بالمملكة، وفي حلة تم التأمين عن الشخص تعرف المملكة بأنه موظف له حق التأمين، نرفق لكم الآن فيديو يوضح بالتفصيل طريقة طباعة وإصدار شهادة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية:-

رابط وطريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وقد جاءت طريقة الإستعلام عن المستحقات التأمينية كالتالي:-

إنشاء حساب وتسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فور تسجيل الدخول ستظهر القائمة الرئيسية يتم إختيار خانة الخدمات الإلكترونية اختيار بند التحقق من الاشتراك في التأمينات الإجتماعية وتسجيل رقم السجل المدني بالخانة الفارغة. بعد إدخال رقم السجل المدني يتم الضغط عن استعلام. سيتم ظهور النتيجة بإنك إما على رأس العمل أو أنك غير عامل ولديك مدة تأمين سابقة

ويمكن من خلال رابط موقع التأمينات الاجتماعية الاستعلام بكل سهولة عن مدة الاشتراك والتحقق منها.