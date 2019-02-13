مسابقة الحلم 2019 عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك

مسابقة الحلم 2019, من منا لم يحلم بالفوز بالملايين ليحقق كل ما يتمناه ويسعى إليه فهو أمل لكل الأعمار ويراود الكبير والصغير, خاصة وأن طريقة الإشتراك سهلة وغير مكلفة لإي شخص, عبارة عن إرسال رسالة نصية من موبايلك يكتب فيها كلمة (حلم أو Dream أو reve) ثم تأتي لك رسالة على رقمك ويطلب منك الإجابة على سؤال واحد فقط بشكل صحيح أو الإتصال برقم المسابقة من بلدك, وتعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات في الوطن العربي ويبحث عنها الكثيرون من أجل المشاركة, وقد أعلنت مجموعة ام بي سي عن الموسم الثالث عشر لـ مسابقة الحلم MBC هذا العام بمبلغ ثلاثة مليون دولار.

مسابقة الحلم 2019.

يقدم مسابقة الحلم الإعلامي الفلسطيني مصطفى الأغا، على فضائية MBC ويؤكد الأغا أن إختيار الفائز ليس به أي تلاعب وأن طاقم برنامج “صدى الملاعب” لا يتدخل في اختيار الفائز ويعتمد فرز المشتركين والفوز على الحظ فقط, بدأت المسابقة يوم 7-1-2019 وتنتهي 13-9-2019 ثم يتم الإغلاق وأي إشتراك بعد هذا الموعد يعتبر لاغي, ونجحت MBC في إدارة وتنظيم المسابقة ومن أحكام المسابقة منع إشتراك أقارب العامليين بالبرنامج من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أفاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضا.



كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2019

تقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “ حلم ” أو “Dream” أو “reve” أ و الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمسابقة، فبهذا أصبحت مشتركا، ثم تقوم بالموافقة على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى تأتي إليك من المسابقة على الهاتف.

حلم أو أو و الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمسابقة، فبهذا أصبحت مشتركا، ثم تقوم بالموافقة على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى تأتي إليك من المسابقة على الهاتف. ثم تأتي إليك رسالة ترحيب بها كيفية التعامل مع المسابقة ورسالة أخرى مع السؤال والأجوبة المحتملة إجابة واحدة صحيحة والأخرى خاطئة يجب عليك أن تجيب على السؤال عن طريق إرسال رسالة قصيرة

يجب عليك أن تجيب على السؤال عن طريق إرسال رسالة قصيرة جميع الرسائل الترويجية المتعلقة بالمسابقة والمرسلة للمشاركين مجانية.

مع كل إجابة صحيحة على السؤال يحصل المشارك على فرص تضاف إلى رصيده خلال المسابقة

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2019 لدول شمال أفريقيا.

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم التكلفة مصر Etisalat 95450 5 جنيهات مصرية مصر Vodafone 95450 5 جنيهات مصرية مصر Orange 95450 5 جنيهات مصرية موريتانيا Mauritel 1559 400 أوقية موريتانية المغرب Inwi 9669 9 دراهم مغربية المغرب Orange 9669 9 دراهم مغربية تونس Tunisie Telecom 85988 1.44 دينار تونسي تونس Ooredoo 85988 1.44 دينار تونسي تونس ORANGE 85988 1.44 دينار تونسي

رقم مسابقة الحلم 2019 لدول الشام وشمال العراق

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم 2018 التكلفة العراق Asiacell 2266 1500 دينار عراقي العراق Korek 2180 1 دولار العراق Zain 2833 1200 دينار عراقي الأردن Orange 98880 70 قرش الأردن Umniah 98858 70 قرش الأردن Zain 98858 70 قرش فلسطين Jawwal 1623 3.5 NIS فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS سوريا MTN 1736 75 ليرة سورية سوريا Syriatel 1736 75 ليرة سورية الكويت gsm 4141 السعودية Mobily 650444 5 ريال سعودي السعودية Zain 755505 5 ريال سعودي الإمارات Etisalat 6070 الإمارات du 3636 البحرين Zain 94000 البحرين Batelco 94000 البحرين VIVA 98885

الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 لدول الخليج