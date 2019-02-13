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مسابقة الحلم 2019 عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك

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مسابقة الحلم 2019, من منا لم يحلم بالفوز بالملايين ليحقق كل ما يتمناه ويسعى إليه فهو أمل لكل الأعمار ويراود الكبير والصغير, خاصة وأن طريقة الإشتراك سهلة وغير مكلفة لإي شخص, عبارة عن إرسال رسالة نصية من موبايلك  يكتب فيها كلمة (حلم أو Dream أو reve) ثم تأتي لك رسالة على رقمك ويطلب منك الإجابة على سؤال واحد فقط بشكل صحيح أو الإتصال برقم المسابقة من بلدك, وتعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات في الوطن العربي ويبحث عنها الكثيرون من أجل المشاركة, وقد أعلنت مجموعة ام بي سي عن الموسم الثالث عشر لـ مسابقة الحلم MBC هذا العام بمبلغ ثلاثة مليون دولار.

مسابقة الحلم 2019.

مسابقة الحلم 2019 عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك

مسابقة الحلم 2019 عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك

 يقدم مسابقة الحلم الإعلامي الفلسطيني مصطفى الأغا، على فضائية MBC ويؤكد الأغا أن إختيار الفائز ليس به أي تلاعب وأن طاقم برنامج “صدى الملاعب” لا يتدخل في اختيار الفائز ويعتمد فرز المشتركين والفوز على الحظ فقط, بدأت المسابقة يوم 7-1-2019 وتنتهي 13-9-2019 ثم يتم الإغلاق وأي إشتراك بعد هذا الموعد يعتبر لاغي, ونجحت MBC في إدارة وتنظيم المسابقة ومن أحكام المسابقة منع إشتراك أقارب العامليين بالبرنامج من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أفاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضا.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2019

  • تقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم” أو “Dream” أو “reve” أو الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمسابقة، فبهذا أصبحت مشتركا، ثم تقوم بالموافقة  على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى تأتي إليك من المسابقة على الهاتف.
  • ثم تأتي إليك رسالة ترحيب بها كيفية التعامل مع المسابقة ورسالة أخرى مع السؤال والأجوبة المحتملة إجابة واحدة صحيحة والأخرى خاطئة يجب عليك أن تجيب على السؤال عن طريق إرسال رسالة قصيرة
  • جميع الرسائل الترويجية المتعلقة بالمسابقة والمرسلة للمشاركين مجانية.
  • مع كل إجابة صحيحة على السؤال يحصل المشارك على فرص تضاف إلى رصيده خلال المسابقة

 

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2019 لدول شمال أفريقيا.

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم التكلفة
مصر Etisalat 95450 جنيهات مصرية
مصر Vodafone 95450 جنيهات مصرية
مصر Orange 95450 جنيهات مصرية
موريتانيا Mauritel 1559 400  أوقية موريتانية
المغرب Inwi 9669 9  دراهم مغربية
المغرب Orange 9669 9  دراهم مغربية
تونس Tunisie Telecom 85988 1.44  دينار تونسي
تونس Ooredoo 85988 1.44  دينار تونسي
تونس ORANGE 85988 1.44  دينار تونسي

رقم مسابقة الحلم 2019 لدول الشام وشمال العراق

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم 2018 التكلفة
العراق Asiacell 2266 1500  دينار عراقي
العراق Korek 2180 1  دولار
العراق Zain 2833 1200  دينار عراقي
الأردن Orange 98880 70  قرش
الأردن Umniah 98858 70  قرش
الأردن Zain 98858 70  قرش
فلسطين Jawwal 1623 3.5 NIS
فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS
سوريا MTN 1736 75  ليرة سورية
سوريا Syriatel 1736 75  ليرة سورية
الكويت gsm 4141
Mobily 650444 5 ريال سعودي
السعودية Zain 755505 5 ريال سعودي
الإمارات Etisalat 6070
الإمارات du 3636
البحرين Zain 94000
البحرين Batelco 94000
البحرين VIVA 98885

الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 لدول الخليج

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم التكلفة
البحرين VIVA 98885 500  فلس
البحرين Batelco 94000 500  فلس
السعودية Zain 755505 5  ريالات
السعودية Mobily 650444 5  ريالات
السعودية LEBARA 313131 5  ريالات
السعودية Virgin Mobile 300300 5  ريالات
السعودية Thuraya 0088216101074 حسب تعريفة شركة ثريا
الكويت Zain 96922 500  فلس
الكويت VIVA 50640 500 فلس
الكويت  GSM 4141 500 فلس
الإمارات Etisalat 6070 5  دراهم
الإمارات  Du 3636 5  دراهم
عمان  GSM 90434 500  فلس

 

 

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