مسابقة الحلم 2019 عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك

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مسابقة الحلم 2019, من منا لم يحلم بالفوز بالملايين ليحقق كل ما يتمناه ويسعى إليه فهو أمل لكل الأعمار ويراود الكبير والصغير, خاصة وأن طريقة الإشتراك سهلة وغير مكلفة لإي شخص, عبارة عن إرسال رسالة نصية من موبايلك يكتب فيها كلمة (حلم أو Dream أو reve) ثم تأتي لك رسالة على رقمك ويطلب منك الإجابة على سؤال واحد فقط بشكل صحيح أو الإتصال برقم المسابقة من بلدك, وتعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات في الوطن العربي ويبحث عنها الكثيرون من أجل المشاركة, وقد أعلنت مجموعة ام بي سي عن الموسم الثالث عشر لـ مسابقة الحلم MBC هذا العام بمبلغ ثلاثة مليون دولار.
مسابقة الحلم 2019.
يقدم مسابقة الحلم الإعلامي الفلسطيني مصطفى الأغا، على فضائية MBC ويؤكد الأغا أن إختيار الفائز ليس به أي تلاعب وأن طاقم برنامج “صدى الملاعب” لا يتدخل في اختيار الفائز ويعتمد فرز المشتركين والفوز على الحظ فقط, بدأت المسابقة يوم 7-1-2019 وتنتهي 13-9-2019 ثم يتم الإغلاق وأي إشتراك بعد هذا الموعد يعتبر لاغي, ونجحت MBC في إدارة وتنظيم المسابقة ومن أحكام المسابقة منع إشتراك أقارب العامليين بالبرنامج من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أفاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضا.
كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2019
- تقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” أو الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمسابقة، فبهذا أصبحت مشتركا، ثم تقوم بالموافقة على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى تأتي إليك من المسابقة على الهاتف.
- ثم تأتي إليك رسالة ترحيب بها كيفية التعامل مع المسابقة ورسالة أخرى مع السؤال والأجوبة المحتملة إجابة واحدة صحيحة والأخرى خاطئة يجب عليك أن تجيب على السؤال عن طريق إرسال رسالة قصيرة
- جميع الرسائل الترويجية المتعلقة بالمسابقة والمرسلة للمشاركين مجانية.
- مع كل إجابة صحيحة على السؤال يحصل المشارك على فرص تضاف إلى رصيده خلال المسابقة
أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2019 لدول شمال أفريقيا.
|الدولة
|الشركة
|رقم مسابقة الحلم
|التكلفة
|مصر
|Etisalat
|95450
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|Vodafone
|95450
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|Orange
|95450
|5 جنيهات مصرية
|موريتانيا
|Mauritel
|1559
|400 أوقية موريتانية
|المغرب
|Inwi
|9669
|9 دراهم مغربية
|المغرب
|Orange
|9669
|9 دراهم مغربية
|تونس
|Tunisie Telecom
|85988
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|Ooredoo
|85988
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|ORANGE
|85988
|1.44 دينار تونسي
رقم مسابقة الحلم 2019 لدول الشام وشمال العراق
|الدولة
|الشركة
|رقم مسابقة الحلم 2018
|التكلفة
|العراق
|Asiacell
|2266
|1500 دينار عراقي
|العراق
|Korek
|2180
|1 دولار
|العراق
|Zain
|2833
|1200 دينار عراقي
|الأردن
|Orange
|98880
|70 قرش
|الأردن
|Umniah
|98858
|70 قرش
|الأردن
|Zain
|98858
|70 قرش
|فلسطين
|Jawwal
|1623
|3.5 NIS
|فلسطين
|Wataniya
|6750
|3.5 NIS
|سوريا
|MTN
|1736
|75 ليرة سورية
|سوريا
|Syriatel
|1736
|75 ليرة سورية
|الكويت
|gsm
|4141
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريال سعودي
|السعودية
|Zain
|755505
|5 ريال سعودي
|الإمارات
|Etisalat
|6070
|الإمارات
|du
|3636
|البحرين
|Zain
|94000
|البحرين
|Batelco
|94000
|البحرين
|VIVA
|98885
الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 لدول الخليج
|الدولة
|الشركة
|رقم مسابقة الحلم
|التكلفة
|البحرين
|VIVA
|98885
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
|94000
|500 فلس
|السعودية
|Zain
|755505
|5 ريالات
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريالات
|السعودية
|LEBARA
|313131
|5 ريالات
|السعودية
|Virgin Mobile
|300300
|5 ريالات
|السعودية
|Thuraya
|0088216101074
|حسب تعريفة شركة ثريا
|الكويت
|Zain
|96922
|500 فلس
|الكويت
|VIVA
|50640
|500 فلس
|الكويت
|GSM
|4141
|500 فلس
|الإمارات
|Etisalat
|6070
|5 دراهم
|الإمارات
|Du
|3636
|5 دراهم
|عمان
|GSM
|90434
|500 فلس