الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة 1440 ومعرفة نطاق المؤسسة عبر الرابط المباشر moi.gov.sa

أهم ما تحرص عليه وزارة الداخلية في المملكة هو توفير كل التسهيلات والخدمات للمواطنين والوافدين، وهذا لتوفير الجهد ورفع الحمل عن المواطن والمكاتب الحكومية، وهذا ما أدي إلي إنشاء نظام أبشر الإلكتروني السعودي، والذي يضم العديد من الخدمات ومنها خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة 1440، وتوفر هذه الخدمة معرفة اسم الكفيل ونطاقه وهويته وماهيته وهل يندرج ضمن القائمة الحمراء للتنبيه علي عدم التعامل معهم ام لا، ويمكن للمستخدمين الراغبين في في البحث عن وظائف جديدة داخل بعض المؤسسات والشركات الخاصة الاستعلام عن نطاق المنشأة وهذا برقم الهوية فقط، وهذا دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقار وزارة العمل في السعودية، ويمكن الاستعلام عن طريق الرابط المباشر المدرج في المقال وسنوافيكم بالتفاصيل والخطوات.

كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة 1440

الدخول علي الرابط المباشر لوزارة الداخلية السعودية من هنا

اختيار بوابة المواطنون والمقيمون من خلال بوابة التأشيرات

تحديد نوع المستعلم عبر النقر علي زر مقيم

النقر علي طلب زيارة عائلية

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها

حينها تظهر لك نافذة تحتوي علي العديد من البيانات ومنها اسم الكفيل ورقم هويته، والجدير بالذكر أنه يمكنك اختيار نوع التعامل او الاستفسار الذي تود الاستعلام عنه من الوزارة، وحتي يتم فتح طلب جديد يجب عمل الآتي:

إدخال رقم السجل المدني “رقم الإقامة”

إدخال رقم الطلب

نقل الرمز المرئي المكون من 6 أرقام مختلفة

الضغط علي زر استعلام

أهم الخدمات المقدمة من مكتب العمل

الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة 1440

يقوم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد والعديد من الخدمات الهامة، حيث أنه من خلال رقم جواز السفر أو رقم الإقامة أو رقم الحدود يمكنك معرفة بيانات صاحب العمل وهوية الكفيل بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وكذلك بياناته ونطاقة واسمه.

تابع ايضا

معرفة نطاق المؤسسة من خلال موقع وزارة العمل بالمملكة 1440

الدخول إلي إدارة الخدمات الإلكترونية النقر علي الاستعلام عن موظف وافد إدراج رقم الإقامة والجنسية النقر علي زر عرض

وهنا تظهر لك كافة بيانات المؤسسة ووضعها القانوني، وعليك أن تعلم أنها يجب أن تكون خضراء حتي تكون سارية