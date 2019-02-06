أسباب وفاة الفريق سعود الهلال

توفي قبل قليل، مدير الأمن العام السعودي السابق الفريق سعود الهلال، في إحدى المستشفيات في ألمانيا؛ إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وفي وقت سابق، تعرض الهلال لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ ومن ثم إلى مستشفى التخصصي بالرياض، حيث قضى عدة أيام في العناية المكثفة، وبعدها غادر خارج المملكة لاكمال رحلة علاجه.

يذكر أن وزير الداخلية كلف مساعده لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، بالإشراف على الأمن العام لتسيير الأعمال إلى حين عودة الفريق الهلال. بحسب "عسير نيوز"