الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية 1440 ومعرفة تفاصيل القضية وبيانتها وحالتها...

تسعى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلي توفير أقصى سبل الراحة والتسهيلات، والتي توفر الوقت والجهد علي المواطنين والموظفين الحكوميين، والآن أصبح الاستعلام عن قضية برقم الهوية متاح وبكل سهولة عبر البوابة الرسمية لوزارة العدل السعودية، وهذا عبر خدمة الاستعلام عن القضية إلكترونيا وهذا بالإضافة إلي الاستعلام عن حالة القضية وكافة بيانتها، ويشمل هذا الاستعلام جميع طلبات التنفيذ التي تم تقديمها إلى المحاكم التابعة لوزارة العدل، وسابقاً كان يتطلب الاستعلام الحصول علي رقم القضية، أما الآن يمكنك الاستعلام برقم الهوية فقط ومعرفة طلبات التنفيذ لك وعليك.

كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية 1440

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العدل بالمملكة النقر علي استعلام عن قضية برقم الهوية اختيار نوع الهوية وكتابة رقم السجل المدني “الهوية” ادخال تاريخ الميلاد الهجري والميلادي في الخانات المخصصة لهما ادخال الرمز المرئي المكون من عدة أرقام ثم النقر علي التالي

أهم الخدمات المقدمة للقضية

الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية 1440 ومعرفة تفاصيل القضية “السعودية”

يمكنك عبر موقع وزارة العدل في المملكة عمل العديد من الاجراءات والحصول علي العديد من الخدمات والتسهيلات، حيث يمكنك:

الاستعلام عن رقم القضية برقم الهوية

تغيير أرقام الهواتف للمواطنين والوافدين

استكمال طلبات التنفيذ أو إنهائها والاستعلام عنها

تغيير الأيبان

خدمات بوابة استعلام برقم الهوية الوطنية

خدمة الاستعلام عن بيانات القضية

الاستعلام عن معاملة بالهوية

الاستعلام عن طلبات التنفيذ

كيفية عرض بيانات القضية

الدخول علي بوابة وزارة العدل السعودية استعلام برقم الهوية للمستفيد، ثد قم بإدخال بيانات المعاملة أو القضية المراد الاستعلام عنها، ويتم إدخال رقم القضية أو المعاملة ورقم هوية أحد الأطراف

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