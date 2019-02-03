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قررت شبكة قنوات المجد ممثلة في إدارة قناة "دال" الفضائية، إيقاف مذيع فقرة الحصاد في القناة ببرنامج همثون9 "أحمد المالكي"، بعد حادثة متصلة "الله يسعدك ويوفقك" ورد المذيع عليها بتصرف أثار استياء المتابعين.
وتعود الحادثة لاتصال إحدى المشاهدات على البرنامج وعند دعوتها لأحد المتسابقين بقولها: "الله يسعدك ويوفقك"، تدخّل المذيع وطالب بقطع الاتصال قائلاً: "اقطع الاتصال، مع كامل الاحترام كونك تتصلين وتقولين الله يعطيك العافية، وش الجرأة وقلة الحياء في بعض الناس، ومثل هذه الاتصالات غير مقبولة".
يذكر أن المذيع قد قدم اعتذاره حينها قائلًا: "أعتذر لهذه المتصلة إن بدر مني سوء أو خطأ وعدم حسن تصرف في ردة فعل، ويمكن كنت قاسي".
قناة "المجد" توقف مذيع "الله يسعدك ويوفقك".. والأخير يعتذر: "يمكن كنت قاسي"فهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-03
قررت شبكة قنوات المجد ممثلة في إدارة قناة "دال" الفضائية، إيقاف مذيع فقرة الحصاد في القناة ببرنامج همثون9 "أحمد المالكي"، بعد حادثة متصلة "الله يسعدك ويوفقك" ورد المذيع عليها بتصرف أثار استياء المتابعين.
وتعود الحادثة لاتصال إحدى المشاهدات على البرنامج وعند دعوتها لأحد المتسابقين بقولها: "الله يسعدك ويوفقك"، تدخّل المذيع وطالب بقطع الاتصال قائلاً: "اقطع الاتصال، مع كامل الاحترام كونك تتصلين وتقولين الله يعطيك العافية، وش الجرأة وقلة الحياء في بعض الناس، ومثل هذه الاتصالات غير مقبولة".
يذكر أن المذيع قد قدم اعتذاره حينها قائلًا: "أعتذر لهذه المتصلة إن بدر مني سوء أو خطأ وعدم حسن تصرف في ردة فعل، ويمكن كنت قاسي".
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
10:02 PM
أثار استياء المشاهدين عقب انتقاده لدعاء متصلة لأحد المتسابقين بـ"قلة الأدب"
قررت شبكة قنوات المجد ممثلة في إدارة قناة "دال" الفضائية، إيقاف مذيع فقرة الحصاد في القناة ببرنامج همثون9 "أحمد المالكي"، بعد حادثة متصلة "الله يسعدك ويوفقك" ورد المذيع عليها بتصرف أثار استياء المتابعين.
وتعود الحادثة لاتصال إحدى المشاهدات على البرنامج وعند دعوتها لأحد المتسابقين بقولها: "الله يسعدك ويوفقك"، تدخّل المذيع وطالب بقطع الاتصال قائلاً: "اقطع الاتصال، مع كامل الاحترام كونك تتصلين وتقولين الله يعطيك العافية، وش الجرأة وقلة الحياء في بعض الناس، ومثل هذه الاتصالات غير مقبولة".
يذكر أن المذيع قد قدم اعتذاره حينها قائلًا: "أعتذر لهذه المتصلة إن بدر مني سوء أو خطأ وعدم حسن تصرف في ردة فعل، ويمكن كنت قاسي".
، قناة "المجد" توقف مذيع "الله يسعدك ويوفقك".. والأخير يعتذر: "يمكن كنت قاسي" ،
المصدر : الخليج 365
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