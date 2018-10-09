شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام تفتح أبوابها لإكمال الماجستير لحملة البكالوريوس انتساب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أعلنت جامعة الإمام‬⁩ محمد بن سعود الإسلامية، عن فتح الباب لحملة البكالوريوس الانتساب لإكمال مرحلة الماجستير. أعلنت جامعة الإمام‬⁩ محمد بن سعود الإسلامية، عن فتح الباب لحملة البكالوريوس الانتساب لإكمال مرحلة الماجستير. وقال حساب الجامعة الرسمي عبر«تويتر»: «بموافقة مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أباالخيل، ⁧‫جامعة الإمام‬⁩ تفتح أبوابها لإكمال الماجستير لحملة البكالوريوس انتساب». وستُعلن الجامعة في وقت لاحق آلية التسجيل والبرامج المتاحة. وأشاد عدد من المُهتمين بخطوة مدير الجامعة تجاه الطلاب الدراسين لمرحلة الدراسات العليا، والاهتمام بالطلاب فى كافة المناشط.



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