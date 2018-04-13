"غازكو" تحذِّر: الأسطوانات مصممة لغاز البترول المسال فقط

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أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن مواصفات الأسطوانة وصمامها مخصصة لاستخدام مادة غاز البترول المسال فقط.
جاء ذلك تعليقًا منها على المقطع المتداول لتعبئة أسطوانة الغاز بمادة البنزين.
وحذرت الشركة عملاءها من مخاطر تعبئة الأسطوانة بأي نوع آخر من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في حدوث مخاطر عديدة نتيجة استخدام مواد اشتعال غير متوافقة مع تصنيع الأسطوانة والصمام.
وكان الدفاع المدني قد حذَّر من الطريقة المتداولة مؤكدًا خطورتها.
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