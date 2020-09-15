3 قضاة يواجهون الخليفي بفساده

بدأت في سويسرا أمس (الاثنين)، محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس شبكة «بي إن سبورت» القطرية، والفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ من المتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا حتى 25 من الشهر الجاري، على أن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قرارا في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل، واتهمت النيابة العامة السويسرية في وقت سابق، الخليفي بمنح فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا الإيطالية مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويتهم فالك (59 عاما) الذي أوقفته لجنة القيم التابعة لـ«فيفا» لعشر سنوات ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة اللوائح، بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، بينما يتهم الخليفي (46 عاما)، بتحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

وقال «الفيفا» في بيان تم نشره على موقع التواصل الإجتماعي، إن الخليفي وفالك، وصلا إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، لبدء محاكمتهما في قضية فساد، وأوضح «الفيفا» في بيانه، أن الخليفي وفالك، وصلا بشكل منفصل إلى المحكمة وتحدثا علنا.

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