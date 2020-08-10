سياسي سوري يكشف حقيقة وجود طائرات إسرائيلية في ميناء بيروت..  فيديو

كشف عمر الحبال، السياسي السوري وسليل أحد العائلات التي تعمل بالتجارة عبر مرفأ بيروت، أن إنتاج تفجير بيروت عبر طائرة إسرائيلية هي رواية غير صحيحة لعدد من الأسباب.

وأكد الحبال في تصريحات خاصة أن الطائرات الإسرائيلية إذا اخترقت الأجواء اللبنانية ودخلت للمطار فتتوصل إلي ذلك أجهزة الرصد وتحدد شكل الطائرة ونوعها ومن اين أتت.

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واضاف السياسي السوري، أن هناك مع الثورة السورية وهم شباب عاديين معظمهم اميين وشبه اميين أجهزة رصد كانوا يعرفون عبرها اتجاهات الطائرات، فما بالك بميناء بيروت

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