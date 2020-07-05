أبو بكر أحمد: قطر تهين الولايات المتحدة !

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عاود بوق قطر ومهندس التطبيع مع إسرائيل، حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، الظهور على تويتر بتغريدات مثيرة للسخرية، حاول خلالها إظهار الدوحة كقوة عظمى تهدد الولايات المتحدة الأمريكية . وغلف حمد بن جاسم تغريداته بتحذيرات من سحب واشنطن قاعدة العديد من بلاده، منها أن واشنطن ستخسر سوق بيع الأسلحة في المنطقة، وستندثر قوتها كما أندثرت قبلها بريطانيا . هذا الحديث الذي ظهر به حمد جاسم، بقدر ما هو مثير للسخرية إلا أنه يحمل معاني كثيرة منها أن قطر تخشى سحب القاعدة الأمريكية، لذلك لجأت إلى التحذير والتهديد وهي سياسة تتبعها حتى مع دول المقاطعة العربية . كما يحمل حديث حمد بن جاسم أن قطر ربما تضطر للإستعانة بقوة أخرى للحلول مكان القوة الأمريكية المنسحبة، وأغلب الظن أن هذه القوة ستكون تركيا التي تواصل إستنزاف موارد قطر المالية بسبب كتيبة حماية أمير البلاد تميم بن حمد، فكيف اذا أرسلت جيشها للتمركز في العديد، من المؤكد أنها لن تتوانئ في إعلان قطر ولاية تركية . أن ما أبرزته تغريدات عراب السياسة القطرية، يؤكد حالة الإرتباك الذي تعيشه الدوحة في ظل المقاطعة العربية والإبتزاز التركي لها، ورغم أن حل أزمتها بسيط وسهل ويتمثل بالعودة إلى الحضن العربي، إلا أن تعنتها سيجعلها تدفع الثمن غالياً، وهذا ما ستظهره الأيام