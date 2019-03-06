الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً وإصابة العشرات بمواجهات

رام الله - وكالات: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينياً في الضفة والقدس، أمس، بينهم أحد حرّاس المسجد الأقصى المبارك. وذكر نادي الأسير، أن جنود الاحتلال اعتقلوا منذ أمس 12 فلسطينياً من محافظات الضفة. وفي القدس، اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال أحد حرّاس المسجد الأقصى المبارك كما أصيب عشرات الفلسطينيين باختناقات، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال للقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة بكثافة وبصورة عشوائية، على منازل الفلسطينيين في مخيم شعفاط.

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