الجامعة تُطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات في الأقصى

القدس المحتلة - وكالات:

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمّل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك، وتقويضها لحرية العبادة. وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن ذلك يأتي إعمالاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وضعية القدس، ومقدّساتها الإسلامية والمسيحية، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية، والقانونية.

وأدان الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى، والتدخل السافر لسلطات الاحتلال بعمل مجلس الأوقاف، والمخطط الإسرائيلي الممنهج للسيطرة عليه.

من جهة ثانية اقتحم مستوطنون منزل تقطنه سيدة مُسنة وزوجها، بعد خروجها للسوق لشراء حاجيات المنزل، وتم طردها وزوجها حال عودتهم لمنزلهم وتم الاستيلاء عليه.

وأفادت مصادر محلية بأن، الشبان تجمهروا حول المنزل لحمايته من التسريب، فاعتدت عليهم شرطة الاحتلال وألقت قنابل الغاز تجاههم واعتقلت 5 شبان، إلى جانب قيام المستوطنين برش غاز الفلفل من داخل المنزل الذي استولوا عليه تجاه المواطنين الذين هبّوا لمنع تسريبه، فأصيب عدد من المواطنين بينهم طلبة مدارس بالاختناق الشديد. وذكرت المصادر أن شرطة الاحتلال كانت تتواجد في المكان وقت الاستيلاء على المنزل لكنها رفضت التدخل.