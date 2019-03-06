صاحب السمو والرئيس النمساوي يعززان العلاقات

فيينا - قنا:

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة، لقاءً ثنائياً بالقصر الرئاسي هوفبورغ في فيينا صباح أمس. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيّة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يُحقق المنفعة المتبادلة للشعبين والبلدين الصديقين. كما تبادل سمو الأمير وفخامة الرئيس الآراء حول أبرز القضايا الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وكانت قد جرت لسمو الأمير المفدى لدى وصوله القصر الرئاسي هوفبورغ مراسم استقبال رسمي. في سياق متصل، حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة، تكريماً لسموه والوفد المرافق بالقصر الرئاسي هوفبورغ في فيينا أمس. حضر المأدبة من الجانب النمساوي عددٌ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والثقافة والرياضة.