زيادة التبادل التجاري بين قطر والنمسا

51 شركة نمساوية تعمل في قطر

فيينا - الراية :

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية النمسا. مشيداً بعلاقات الصداقة القوية التي تربط بين البلدين منذ سبعينات القرن الماضي، والتي توّجت بمبادرة دولة قطر بفتح سفارتها في جمهورية النمسا إلى جانب الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد هارالد مارير رئيس الغرفة الفيدرالية الاقتصادية النمساوية فعاليات منتدى الأعمال النمساوي القطري الذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة النمساوية فيينا. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري خلال كلمته إلى الإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية النمسا والتي تدفع الجانبين إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول بهدف تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 187 مليون يورو« 750 مليون ريال» في العام 2018 .

ولفت سعادته إلى أن الاتفاقيات التجارية المشتركة بين البلدين تمثّل بدورها خطوة استراتيجية مهمة في مسار تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال القطري النمساوي الذي من شأنه أن يشكّل إضافةً قوية لتعزيز التعاون الثنائي وتأسيس مشروعات مشتركة تدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين.

و ثمن سعادته الجهود التي بذلتها الشركات النمساوية العاملة في دولة قطر لدعم الاقتصاد الوطني والتي بلغ عددها 51 شركة، معرباً عن تطلعه إلى تشجيع المزيد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين النمساويين لاستكشاف الفرص الواعدة التي توفرها دولة قطر في شتى المجالات وخاصةً في المجالات المتعلقة بالمشاريع التي يتم تنفيذها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على نجاح دولة قطر في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً وتنافسيةً وقدرةً على النمو بقيادة القطاعات غير النفطية التي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 52 بالمئة في العام 2017. وأضاف سعادته أنه وفقاً للبنك الدولي فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.7 بالمئة في العام 2019، وأن يرتفع إلى نحو 3 بالمئة بحلول العام 2020.

القطاع الخاص شريك في تعزيز التنافسية

أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذه المعدلات والمؤشرات الاقتصادية المتوازنة تعد ثمرة سياسات التنويع الاقتصادي التي تم تنفيذها وفق مبادئ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 مضيفاً أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً للقطاع الخاص؛ إيماناً منها بأهمية دوره في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني.

أوضح سعادته أن الدولة توجهت إلى جانب ذلك نحو تعزيز انفتاحها على كافة دولة العالم عبر إعفاء أكثر من 80 جنسية أجنبية من تأشيرة الدخول إلى دولة قطر فضلاً عن توفير وتطوير البنى التحتية اللازمة لتوطيد قنوات التواصل مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم بدعمٍ من أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 230 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم وذلك عبر مطار حمد الدولي الذي يعد أحد أفضل المطارات في المنطقة بسعة تصل إلى 50 مليون مسافر سنوياً.

وأشار سعادته إلى الدور المحوري لميناء حمد البحري الذي ساهم في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناءً في 3 قاراتٍ حول العالم.

وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تسهم أعمال منتدى الأعمال النمساوي-القطري في الخروج بشراكات استثمارية ناجحة تخدم تطلعات ومصالح البلدين المشتركة.

وشارك في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، ومن الجانب النمساوي؛ سعادة السيد فرانز وسيغ، نائب وزير الشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا.

وشهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الفيدرالية الاقتصادية النمساوية.

استعراض الفرص الاستثمارية في قطر

قدم الجانب القطري خلال فعاليات منتدى الأعمال النمساوي- القطري، عروضاً تقديمية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، حيث قدم السيد عبد الباسط العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة عرضًا تقديميًا حول مشروع «استثمر في قطر».

وسلط السيد علي حسن النعمة المدير التجاري للجنة العليا للمشاريع والإرث، الضوء على المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار فعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

المتاحة ومن جانبه قدم السيد فهد زينل، مدير الخدمات المؤسساتية بهيئة المناطق الحرة عرضاً تقديمياً بعنوان «اكتشف المناطق الحرة في قطر». وتطرق السيد أحمد الصالح المدير التنفيذي لمشروع قطار لوسيل إلى المشاريع التي يتم تنفيذها في هذا لإطار.

و قدم السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية « نبذة حول المناطق الاقتصادية بالدولة».

وسلط السيد فيليب شراميل الملحق التجاري لجمهورية النمسا في الدوحة الضوء على مميزات العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت أعمال المنتدى عروضًا تقديمية حول الشركات النمساوية وتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بهدف بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والنمساوية.

وتم على هامش المنتدى توقيع عدة اتفاقيات بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص النمساوي.

يشار إلى أنه يأتي تنظيم منتدى الأعمال النمساوي القطري بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين وفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والنمساوي لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين.

في الصحة والاستثمار والتجارة.. نائب رئيس الوزراء:

فرص جديدة للتعاون القطري النمساوي

الدوحة - الراية :

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حرص قطر والنمسا على تطور العلاقات الثنائية المتميزة والاستفادة من الفرص الجديدة. وقال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: مع استمرار تطور العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر والنمسا، نعمل معاً على تعزيز وتطوير تعاوننا المشترك والاستفادة من الفرص الجديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الصحة والاستثمار والتجارة.

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رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين:

بناء شراكات فاعلة بين قطر والنمسا

قطر.. عاصمة للطاقة النظيفة في العالم

تنويع مصادر الدخل وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص

فيينا - الراية :

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين حرص البلدين على تفعيل الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، والسعي إلى تطويرها.

وقال في كلمة له بفعاليات منتدى الأعمال النمساوي القطري أمس: يمتلك بلدانا الكثير من عوامل النجاح والتفوق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتي يدعمها مناخ الاستثمار الآمن، بدءاً بالقوانين والتشريعات التي تسهّل نشاط وحركة مجتمع الأعمال، وصولاً إلى الأرقام المتقدّمة على سُلم المؤشرات العالمية.

ونوّه بالبحث عن أطر عملية لبناء شراكات فاعلة على قاعدة المصالح المشتركة والتي لم تصل - برأينا- إلى سقف الطموح، خاصة أن العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وفيينا تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ما يحتّم علينا العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

اقتصاد متوازن

وقال: إن دولة قطر أصبحت اليوم عاصمة للطاقة النظيفة في العالم، وتعيش استقراراً سياسياً وأمنياً فريداً، كما تعمل على الاستثمار في الإنسان، واتباع سياسات اقتصادية متوازنة تقوم على تنويع مصادر الدخل، والمُحافظة على البيئة، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أشار إلى أن النمسا تشكّل مركزاً عالمياً للفنون والثقافة والعلوم والتعليم وتنعم باستقرار سياسي وأمني متميز، ما ساعدها على قيام صناعة سياحية فريدة، وتقديم منتجات صناعية وتكنولوجية نوعية.

التنمية الشاملة

وقال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: تولي قطر الأولوية لتحقيق مبادئ التنمية الشاملة والمستدامة بحلول العام 2030، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية، وأضاف: وقد مهّدت لذلك عبر حزمة من الحوافز التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في قطر استناداً إلى قانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة تصل إلى 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتطورة.

وأعرب عن أمله في أن يكون المنتدى بداية لشراكات جديدة، وتمهّد الطريق للتعرّف عن قرب على بيئة الأعمال في كلا البلدين، والدعوة مفتوحة منذ الآن لزيارة قطر والاطلاع على ما تمتلكه من فرص استثمارية كبيرة، والعمل معاً لتحقيق مصالح البلدين.

جدير بالذكر أنه شارك في منتدى الأعمال السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة، وسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، والسيد شريدة الكعبي أعضاء مجلس إدارة الرابطة، والسيد ناصر الحيدر، والسيد سعود المانع، والسيد صلاح الجيدة، والسيد نبيل أبوعيسى، وسعادة الشيخ خالد بن نواف ناصر آل ثاني أعضاء الرابطة، والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.

خلال كلمته بمنتدى الأعمال.. خليفة بن جاسم:

تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة

الحصار حفّز القطاع الخاص نحو المشاريع الإنتاجية

مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف النمساوية لتعزيز التجارة

فيينا - الراية :

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر عمق علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية النمسا، لافتاً في كلمته خلال منتدى الأعمال المشترك الذي عُقد في العاصمة فيينا أمس الثلاثاء، إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.

وأشار إلى أن دولة قطر والجمهورية النمساوية تتمتعان بعلاقات وطيدة ومتعدّدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتشهد هذه العلاقات تقدماً ملحوظاً خصوصاً منذ افتتاح السفارة النمساوية في الدوحة عام 2011، كما يعمل القطاع الخاص في البلدين على دعم هذه العلاقات وتعزيزها وذلك من خلال التعاون المشترك والذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والذي نرى بأنه لا يزال دون مستوى طموحاتنا حيث بلغ نحو 216 مليون دولار في العام 2018، وتتركز الصادرات النمساوية إلى دولة قطر على أدوات ومعدات الجراحة وهياكل الحديد والصلب وقضبان الألمنيوم والأخشاب والأثاث، في حين تقتصر صادرات قطر إلى النمسا على المركّبات الكيميائية وبوليمرات الإيثيلين.

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص القطري ينظر إلى النمسا كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة، حيث يتطلع رجال الأعمال القطريون إلى التعرّف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم النمساويين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في النمسا أو قطر.

وقال: إنه توجد حالياً نحو 5 شركات نمساوية لديها استثمارات في قطر بنسبة تملك 100%، كما يوجد نحو 42 شركة قطرية نمساوية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل حلول التكنولوجيا والدعاية والإعلان والخدمات الأمنية والسياحة والسفر والمقاولات، مضيفاً: «نحن نأمل بزيادة التحالفات بين الشركات القطرية والنمساوية لتشمل قطاعات أخرى خصوصاً الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة».

وأوضح أنه على الرغم من الحصار الجائر الذي تتعرّض له دولة قطر من قبل بعض جيرانها منذ منتصف العام 2017، إلا أن هذا الحصار كان دافعاً للقطاع الخاص القطري لتعزيز مساهمته في المشروعات الإنتاجية بدلاً من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، لافتاً إلى أن الإجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة الاستثمارية وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، قد ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري والذي نجح في التغلب على الحصار وجعل دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، حيث تمتلك قطر خطة تنموية طموحة وفقاً للرؤية الوطنية 2030، كما اتخذت دولة قطر سياسات اقتصادية مرنة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم الحوافز التي تشجّع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في قطر، وعملت الدولة على توفير البنية التحتية المتطوّرة وبناء المناطق الاقتصادية واللوجستية وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم التسهيلات التي تحفّز الشركات الأجنبية لدخول السوق القطري.

وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن يُسهم هذا المنتدى بتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، وأن يلهم رجال الأعمال من البلدين نحو مزيد من الشراكات والمشاريع التي تخدم كلا الاقتصادين.

وقد تم على هامش المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الغرف النمساوية، ووقّع الاتفاقية السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد ريتشارد شينز نائب رئيس اتحاد الغرف النمساوية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما وقّع بن طوار ثلاث اتفاقيات تعاون بين شركة انوفيشن انليميتد القطرية وثلاث شركات نمساوية هي: KS-Freestyle GmbH و Pani Projection and Lighting Vertriebs GmbH وMJK Sportmarketing GmbH.