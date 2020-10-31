بدءا من اليوم الاعتماد الكلي على طرق الحجز الإلكتروني لمواقف بلدية مسقط الخاضعة للرسوم

يبدأ اليوم تفعيل طرق الحجز الإلكترونية للمواقف العامة الخاضعة للرسوم بشكل كلي، بعد أن أعلنت بلدية مسقط قبل وقت سالف عن إزالة عدادات مواقف المركبات وتحصيل الرسوم المنتشرة في عدد من المواقع بمحافظة مسقط، حيث سيتم الاعتماد على الحجز الإلكتروني عبر قنوات عدة وفرتها البلدية.

كما قامت بلدية مسقط قبل وقت سابق بوضع اللافتات الإرشادية في المواقع التي تم إزالة عدادات حجز المواقف منها، مشيرة من خلال تلك اللوائح إلى تفعيل الطرق الإلكترونية عند الحجز وبدء العمل واحتساب الغرامات في حال الوقوف دون حجز مسبق عبر الوسائل التي أوضحتها البلدية من خلال اللوائح التي نُـصبت في المواقع التي شملها قرار إزالة العدادات والأجهزة القديمة للحجز وتحصيل الرسوم، يُــذكر بأن هذه المواقع كائنة في كلٍّ من: الحي التجاري، والميدان التجاري، وسوق روي، وشارع الفرسان، وسوق مطرح والشارع البحري، والوادي الكبير.

أما بشأن طرق الحجز الإلكترونية فإنه بالإمكان الاستفادة من خدمة حجز مواقف المركبات عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، من بين هذه القنوات:(إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم ورمز السيارة وعدد الدقائق المطلوبة (متعددة من 30 إلى الحد الأقصى 300) على الرقم (90091)، ستصل إلى المستخدم رسالة نصية مفادها تأكيد الحجز، وفي حالة رغبة المستخدم بتمديد الوقت ما عليه إلا إرسال رسالة أخرى إلى نفس الرقم (90091) وإتباع نفس الخطوات السابقة.

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كما يمكن الحجز عن طريق تطبيق بلديتي، واستخراج تصريح وقوف للمركبات، مع إمكانية تجديد التصاريح، كما يمكن لكافة المستخدمين دفع المخالفات عبر التطبيق أو الإستعلام عنها.

أما عن آلية الحجزعبر موقع بلدية مسقط، بحيث تتيح للمستخدمين الحجز والاستعلام عن خدمة (مواقف السيارات) على الموقع الإلكتروني (http://www.mm.gov.om) الذي يتيح شراء تصريح موقف (موقف مؤقت) وتجديده ودفع مخالفات المواقف أو الاستعلام عنها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص بلدية مسقط على تحقيق الكفاءة التقنية لكافة أفراد المجتمع من خلال الخدمات المقدمة إليهم عبر منافذ متعددة، وحرصها على توفير الوقت والجهد، إلى جانب استثمار الحلول التقنية التي تضمن كفاءة الأداء وانسيابية العمل على أكمل وجه.