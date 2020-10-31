السلطنة تشارك في اجتماعات مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو

شاركت السلطنة ممثلة في هيئة البيئة في اجتماعات الدورة الـ(32) لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة اليونيسكو والتي استمرت ليومين.

مثّل وفد السلطنة الدكتورة ثريا بنت سعيد السريرية ـ المدير العام المساعد لصون الطبيعة في هيئة البيئة.

وتم خلال الاجتماعات الافتراضية مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في اجندة الاجتماع التي تركزت على تقرير سكرتارية البرنامج حول سير العمل لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي منذ الاجتماع الماضي، كما تم التطرق الى ما تم تنفيذه من الدول الاعضاء وفقا لخطة ليما التنفيذية للبرنامج، كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن ٢٥ موقعا جديدا لمحميات الانسان والمحيط الحيوي في (١٨) دولة حول العالم، منها محمية واحدة عابرة للحدود وبذلك تصبح اعداد محميات الانسان والمحيط الحيوي المسجلة حول العالم (٧١٤) محمية في (١٢٩) دولة في جميع أنحاء العالم، كذلك تم الاعلان عن الفائزين في جائزة الشباب لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي للعام ٢٠٢٠.

وقد شارك في الاجتماع الدول الـ(٣٤) الأعضاء في المجلس وعدد من الحكومات والمنظمات الحكومية والغير الحكومية المعنية.

وتعد محميات الانسان والمحيط الحيوي من أهم الأماكن التي تسهم في تحسين سبل حياة البشر وصون التنوع الاحيائي.