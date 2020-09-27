وزير الثقافة والرياضة والشباب يستقبل سفير جمهورية الهند

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بمكتبه بديوان عام الوزارة أمس سعادة مونو مهاور سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشتركة القائمة في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية، وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها وتطويرها.

تجدر الإشارة إلى أن السلطنة وجمهورية الهند وقّعتا مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي بتاريخ 12/‏‏7/‏‏2010.

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