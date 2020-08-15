انتهاء العمل بمنع الحركة ليلا واللجنة العليا تشيد بتعاون المواطنين والمقيمين وتشدد على ضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية

فيما يترقب المجتمع إعادة فتح أنشطة الحزمة الخامسة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

انتهى فجر أمس عند الخامسة صباحًا العمل بمنع الحركة ليلًا، حيث وجهة اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) مساء أمس الأول بذلك لتعود الحركة بشكل طبيعي على مدارس الساعة.

وثمنت اللجنة التجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون والمقيمون، وأهابت بالجميع الاستمرار في التقيّد التام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي والمداومة على نظافة اليدين وسائر الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأتي هذه الاجراءات بعد خطوات اتخذتها اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تضاعفت الاعداد المصابة مؤخرًا ما دعا اللجنة الى اتخاذ اجراءات منع الحركة الذي انتهى أمس، وغلق المحافظات عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة التي أيضًا تم رفعها بين محافظات السلطنة الاسبوع الماضي.

وأبقت اللجنة العليا على غلق بعض الانشطة التي من المرجح افتتاحها مع الحزمة الخامسة من فتح الانشطة، حيث يترقب عدد من المواطنين والمقيمين إعادة افتتاح المساجد ودور العبادة وبعض الأنشطة التجارية والانشطة الرياضية، التي تم اعلاقها منذ مدة أيضًا تفاديًا لانتشار الفيروس.

وكانت اللجنة العليا قد قررت بدء الإغلاق التام بين المحافظات من الساعة السابعة مساء يوم السبت 25 يوليو الماضي حتى يوم السبت 8 أُغسطس الجاري، كما تم منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا بشكل يومي ابتداءً من يوم السبت 25 يوليو الماضي وحتى يوم السبت 8 أُغسطس الجاري.

وتم رفع الإغلاق التام بين المحافظات في الساعة السادسة من صباح يوم السبت 8 أغسطس 2020م، وتقليص ساعات منع الحركة ليلًا في كل محافظات السلطنة لتكون ما بين الساعة التاسعة ليلًا حتى الخامسة صباحًا اعتبارًا من مساء يوم السبت 8 أغسطس حتى صباح يوم السبت 15 أغسطس الجاري.

كذلك قررت اللجنة وبناءً على مؤشرات الحالة الوبائية استمرار إغلاق محافظة ظفار حتى إشعار آخر ، لينتهي فجر أمس العمل منع الحركة بشكل كامل بعد أن تم تقليصه بشكل تدريجي.

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