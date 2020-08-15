العمل على تحليل النتائج للمرحلة الأولى وتغيير في خطط بدء المرحلة الثانية في إطار المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس (كوفيد ـ 19)

في المحليات 15 أغسطس,2020 نسخة للطباعة

ـ المرحلة لاقت تفاعلا مجتمعيا إيجابيا على المشاركة وقدرا عاليا من تحمل للمسؤولية الفردية والمجتمعية

مسقط ـ (الخليج 365):

في إطار تقييم مدى انتشار عدوى مرض (كوفيد ـ 19) في المجتمع العماني كجزء من الاستراتيجية الوطنية للفترة القادمة من التصدي لجائحة (كوفيد ـ 19) فقد بدأ المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس (كوفيد ـ 19) بتاريخ 12 يوليو الماضي، على أن يتم المسح على مراحل تتضمن أربع دورات، حيث ستستغرق كل دورة خمسة أيام، ويفصل بين كل دوره وأخرى أسبوعان وذلك على مدى عشرة أسابيع.

وقد تم تذليل التحديات التي واجهت الفرق على الصعيد الميداني وتم إيجاد الحلول الناجعة لها لضمان مواصلة سير عملية المسح بسلاسة على الوجه الذي خطط له، كما تم استيفاء جمع العينات بالأعداد المطلوبة للدورة الأولى وإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة والعمل جاري على الانتهاء من تحليل النتائج، ثم ستقوم المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بإعداد تقرير مفصل عن نتائج المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة على أن يتم استكمال المراحل القادمة للمسح للوقوف على مدى انتشار المرض.

الجدير بالذكر أنه تم تغيير الخطة الزمنية لبدء الدورة الثانية والتي كان مقررًا لها أن تبدأ الأسبوع الماضي وذلك لتفادي عرقلة سير العمل، حيث تزامنت فترة البدء مع فترة إجازة عيد الأضحى وما تبعها من إغلاق بين المحافظات.

وقد أسهمت المرحلة الأولى في توضيح آلية المسح والتي يتم خلالها اختيار الأفراد للمشاركة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من مختلف الفئات العمرية في جميع محافظات السلطنة، على أنه ينبغي التأكيد على بعض الأمور التي أثارت التساؤلات لدى الأفراد في المجتمع ومنها: أولًا أن اختيار الأشخاص للمشاركة سيتم بشكل عشوائي لتفادي التحيز الإحصائي في جمع العينات وبالتالي إمكانية تعميم النتائج فيما بعد، وثانيًا: الأشخاص الذين يتم اختيارهم للمشاركة في المسح سيتلقون رسالة نصية من وزارة الصحة مفادها بأن الشخص تم اختياره للمشاركة في المسح، ثم سيتم الاتصال بهم هاتفيا لأخذ الموافقة المبدئية، وبعدها يتم توجيه الشخص إلى أقرب مؤسسة صحية حيث سيتم أخذ موافقة كتابية مع تجميع البيانات الديموغرافية للمشارك عن طريق برنامج

(ترصد بلس)، بعدها أخذ عينة فحص دم وليست عينة مسح أنف، وثالثًا: أنه لن يتم فرض العزل الصحي على الشخص بعد أخذ العينة منه خلال فترة انتظار النتيجة ولن يتم إلزام الشخص بارتداء سوار التتبع الإلكتروني، ورابعًا: التأكيد على الاستعانة بأفراد من طاقم الصحة العامة والطاقم الطبي قادرين على التواصل بلغات مختلفة لغير الناطقين باللغة العربية.

وينبغي التأكيد هنا على أنه لا توجد تبعات قانونية مترتبة على عدم المشاركة في المسح، حيث أن عملية المشاركة في المسح عملية تطوعية، غير أنه ينبغي رفع مستوى الوعي العام بمدى أهمية هذا المسح في تقييم مدى انتشار عدوى (كوفيد ـ 19) حسب الفئات العمرية، ورصد الحالات غير المشخصة مخبريًا، وتقدير مستوى العدوى في مختلف الولايات في السلطنة وكذلك نسبة العدوى فيمن لم تظهر عليهم أعراض، وتقييم آثار الاغلاق في المناطق على انتشار الوباء، هذا وقد أظهرت المرحلة الأولى على أن عملية المسح لاقت تفاعلًا مجتمعيًا إيجابيًا وذلك من خلال الإقبال على المشاركة في عملية المسح مما ينم عن قدرٍ عالٍ من تحمل للمسئولية الفردية والمجتمعية والتي ستكفل تحقيق المقاصد المأمولة من هذا المسح خلال المراحل القادمة.