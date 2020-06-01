“فالي عمان” تتبرع بـتجهيز مركز حجر صحي في شمال الباطنة

انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية لدعم الجهود الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وقعت شركة فالي عمان لتكوير خام الحديد اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة لتمويل تجهيز مركز التعافي من الإدمان ليكون مركز حجر صحي في شمال الباطنة للأشخاص المصابين بـفيروس كورونا (كوفيد -19) أثناء تفشي المرض وتتم إدارته وتشغيله من قبل وزارة الصحة.

وقد بلغ إجمالي التمويل حوالي أربعمائة ألف دولار أميركي لتجهيز المركز بجميع المعدات الطبية والمرافق الأساسية المقترحة من قبل وزارة الصحة، مع الأخذ في الاعتبار أحدث المعلومات المتاحة حول تطورات الفيروس والتدابير الوقائية على المستوى المحلي والوطني والدولي.

يأتي هذا التعاون من منطلق إدراك الشركة بأهمية دعم القطاع الصحي للحد من انتشار هذه الجائحة، وإيمانًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية لدعم المجتمع.

كما تأتي هذه الشراكة تضامنًا مع الجهود المبذولة من قبل القطاع الصحي لحماية الأفراد وتوفير كل سبل الحماية لهم، حيث تعتبر الصحة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الشركة في برامجها للمسؤولية الاجتماعية التي تسعى من خلالها لدعم المجتمع المحلي.

وفي هذا الإطار، قال ادريانو منسك الرئيس التنفيذي للشركة “نحن في فالي عمان نؤمن بأن حياة الأفراد في مقدمة أولوياتنا ونؤمن إيمانا راسخا بالتزاماتنا الاجتماعية والوطنية للتغلب على هذا الوباء العالمي، ونشيد أيضاً بجهود الخطوط الأمامية في المؤسسات العامة والخاصة بتوجيه من اللجنة العليا، ونؤكد مجدداً التزامنا بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة.

وتسعى فالي عمان منذ تأسيسها عام 2011، للمساهمة في التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، بدءًا من تأسيس مؤسسة جسور وامتدادًا إلى تنفيذ سلسلة من الاستثمارات الاجتماعية والبرامج التطوعية ضمن ركائزها للاستدامة المتمثلة في البيئة والصحة والتعليم والرياضة والثقافة وريادة الأعمال.

الجدير بالذكرأن مركز التعافي من الإدمان تم تأسيسه في ولاية صحار من قبل الشركات المؤسسة لجسور (فالي وصحار ألمنيوم وأوكيو).