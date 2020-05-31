4 وفيات جديدة ترفع عدد حالات الوفاة بكورونا في السلطنة إلى 46 حالة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بمرض كورونا (كوفيد ١٩) الأولى لمواطنة وتبلغ من العمر 69 عامًا والثانية لمواطن يبلغ من العمر 44 عامًا، والثالثة لمقيم يبلغ من العمر 68 عامًا، والرابعة لمقيم مصاب يبلغ من العمر 72 عامًا ليصل عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى (46).

وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي المتوفين بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

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