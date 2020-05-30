اليوم .. عودة ما لا يقل عن 50% من الموظفين بالقطاع الحكومي إلى عملهم واللجنة العليا تشدد بضرورة الالتزام بالضوابط

رحلات دولية مغادرة وأخرى قادمة لمطار مسقط

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

يعود ما لا يقل عن 50 % من الموظفين بالجهات الحكومية اليوم إلى عملهم بعد أن قررت اللجنة العليا في اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، حيث أجاز القرار إمكانيّة تمتّع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنويّة، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكوميّة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.

ولتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأخرى، وحرصا من اللجنة العليا على استمرارية الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط الوقائية المحددة، فقد تم يوم الجمعة الماضية رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط .

وفي إطار متصل تتواصل بمطار مسقط الرحلات الدولية المغادرة والقادمة من والى المطار، حسب الاجراءات المتخذة في هذا الشأن حيث، تعتمد الرحلات القادمة والمغادرة على رغبة شركات الطيران في تسيير الرحلات التجارية ووفق ما الجدوى الاقتصادية لها.

حيث يستقبل مطار مسقط الدولي الرحلات القادمة التي تحمل مواطنين عمانيين او حاملي الإقامات في السلطنة، أما الرحلات المغادرة فهي لشركات طيرات تأتي بين فترة وأخرى لتحميل بعض الركاب من الجنسيات التابعة لتلك الشركات والراغبين بالمغادرة الى بلدانهم.

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) التي يترأسها معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرالداخلية، قد شددت على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تقي موظفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس