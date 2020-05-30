“الصحة”: 603 حالات إصابة جديدة بكورونا

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة امس عن تسجيل (603) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها (260) حالة لعمانيين، و (343) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (10423) حالة.

وتود الوزارة التأكيد بأن (2396) حالة قد تماثلت للشفاء.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة

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