لجنة الزكاة ببوشر تُودع أكثر من عشرة آلاف ريال عماني لحسابات (112) أسرة مستحقة بالولاية

مسقط ـ العمانية: قامت لجنة الزكاة بولاية بوشر أمس بإيداع أكثر من عشرة آلاف ريال لحسابات عدد أسرة مستحقة بالولاية، وذلك في إطار جهودها لمساعدة الأسر المستحقة ممن تم تسجيلهم عبر اللجنة المعنية بالزكاة، وبهدف التخفيف عنهم في ظل التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩).

وقال زكريا بن ثاني الحسني ـ رئيس لجنة الزكاة بولاية بوشر: إن اللجنة قامت بايداع عبر الحسابات الخاصة بالمستحقين والذين بلغ عددهم (112) أسرة مستحقة بالولاية أكثر من عشرة آلاف ريال عماني، موضحاً ان اللجنة عملت منذ تشكيلها على تقصي الأسر المستحقة ودراسة حالاتها الإجتماعية.

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