بشفافية : جهود وطنية مقدرة

سهيل النهدي

إن كثيراً من مروجي الشائعات أو بعضاً ممن ينظرون الى الأمور من منظور ضيق، نجدهم غير مبالين إلا بمصلحتهم الفردية، متناسين أو مغمضين أعينهم عن الحقيقة والواقع، وهذه الفئة يرفضها المجتمع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقبل المجتمع أفكارهم السامة أو نظرتهم المحدودة.

فمن السهل جداً أن يمسك الشخص بهاتفه ويطلق رسالة صوتية يتناقلها الناس في هواتفهم، ومن السهل أيضاً أن يغرد الشخص بكلمتين في حسابه الحقيقي أو المستعار، ويبث سمومه وشائعاته، ومن السهل أيضاً أن يصبح الشخص مشهوراً بين الناس وبأي طريقة كانت، كل تلك الأشياء سهلة الممارسة، لكن هل يدرك ذلك الشخص الذي يرسل تلك الأمور أو يغرد بها بأن طريق العودة عما أطلقه أو أشاعه صعب جداً ليس كسهولة التصرف الأول؟!.

إن الظروف تختلف وأوقات الشدائد والمحن ليست كالأوقات الطبيعية والاعتيادية، فلكل ظروف حالاتها التي تستوجبها كل مرحلة، وما يُثار في أوقات صعبة من شأنه أن يكون معول هدم لكثيرٍ من الجوانب الإيجابية، فليس من المعقول أن تكون الدولة بكل مؤسساتها تعمل في مشروع وطني متكامل ويأتي شخص وباسم مستعار أو حقيقي لينسف كل تلك الجهود وينتقدها ويصبح نقده أو تعبيره غير الصائب حقيقة متداولة بين الناس، أي فخر يشعر به ذلك الشخص وهو يشاهد رسالته أو نقده يتداول بين الناس وهو نقد بطريقة سيئة لجهود عظيمة مقدّرة تحمل في مضامينها احترام المواطن والمقيم وتعمل على أن لا يصيب الجميع أي مكروه، ألا يشعر ذلك الذي نسف تلك الجهود بخجل من نفسه وما فعله وما اقترفه في حق عظمة تلك الجهود التي تبذل في سبيل الجميع؟!.

يعلم الجميع ما يمر به العالم والسلطنة ضمن دول العالم تتعامل مع جائحة فيروس كورونا، وقد سخرت كل امكانياتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية لهذا الأمر ومحاولة إيقاف انتشار هذا الفيروس والتعامل مع الوضع لضمان استقرار البلاد وتوفير كل ما يلزم للجميع من مواطنين ومقيمين، وما على المجتمع والفرد من واجبات فإنها لا تحمله إلا أن يكون متجاوباً مع القرارات والارشادات والنصائح التي تبث بشكل متواصل طوال اليوم.

إنّ كثيراً من أبناء المجتمع ـ مواطنين ومقيمين ـ يعملون هذه الأيام في ظروفٍ صعبة ملبين نداء الواجب وسط ميدان العمل والهمة بلا كلل أو ملل، واضعين أنفسهم ومسخّرين جهودهم خدمة للوطن وأبناء الخليج 365 والمجتمع بشكل عام، وتلك الجهود العظيمة التي تُبذل بحاجة إلى أن نقف معها ونشكرها ونقدر دورها ونتجاوب مع القرارات بتطبيقها واحترامها وتقدير الأسباب التي من أجلها صدرت.

وإذ نطمح جميعاً في هذا الخليج 365 العزيز بأن يذهب عن البلاد والعباد هذا الوباء وهذه الغمة، فإن ذلك يتطلب بعض التضحيات من خلال الالتزام بما يتم التوصية به، والكف عن ترويج الشائعات وعدم الالتفات إلى المحبطين والمقللين من شأن الجهود المبذولة، فتلك الأمور يجب تجاوزها وعدم الالتفات اليها، ولنضع ثقتنا في أصحاب القرار والمعنيين الذين ينظرون إلى الأمور بمنظور شامل وفاحص مراعين كافة الجوانب ومتفهمين لكل المواقف.

من اسرة تحرير (الخليج 365)

[email protected] مع كل تلك الجهود المشكورة التي تقوم بها كل الجهات بالسلطنة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) يقف المجتمع وقفة رجل واحد ملبين النداء مستجيبين مع كل القرارات التي تصدر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، إلا أن البعض وهم قلة قليلة يحاولون التقليل من تلك الجهود وانتقادها بطرق غير مقبولة وليست في وقتها ما جعلهم ينزلقون إلى مستنقع الشك والتذمر والاحباط، وهم في حقيقة الأمر فقاعات كشفها المجتمع منذ مدة وأصبحت لا تؤثر فيه ولا يلتفت اليها.إن كثيراً من مروجي الشائعات أو بعضاً ممن ينظرون الى الأمور من منظور ضيق، نجدهم غير مبالين إلا بمصلحتهم الفردية، متناسين أو مغمضين أعينهم عن الحقيقة والواقع، وهذه الفئة يرفضها المجتمع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقبل المجتمع أفكارهم السامة أو نظرتهم المحدودة.فمن السهل جداً أن يمسك الشخص بهاتفه ويطلق رسالة صوتية يتناقلها الناس في هواتفهم، ومن السهل أيضاً أن يغرد الشخص بكلمتين في حسابه الحقيقي أو المستعار، ويبث سمومه وشائعاته، ومن السهل أيضاً أن يصبح الشخص مشهوراً بين الناس وبأي طريقة كانت، كل تلك الأشياء سهلة الممارسة، لكن هل يدرك ذلك الشخص الذي يرسل تلك الأمور أو يغرد بها بأن طريق العودة عما أطلقه أو أشاعه صعب جداً ليس كسهولة التصرف الأول؟!.إن الظروف تختلف وأوقات الشدائد والمحن ليست كالأوقات الطبيعية والاعتيادية، فلكل ظروف حالاتها التي تستوجبها كل مرحلة، وما يُثار في أوقات صعبة من شأنه أن يكون معول هدم لكثيرٍ من الجوانب الإيجابية، فليس من المعقول أن تكون الدولة بكل مؤسساتها تعمل في مشروع وطني متكامل ويأتي شخص وباسم مستعار أو حقيقي لينسف كل تلك الجهود وينتقدها ويصبح نقده أو تعبيره غير الصائب حقيقة متداولة بين الناس، أي فخر يشعر به ذلك الشخص وهو يشاهد رسالته أو نقده يتداول بين الناس وهو نقد بطريقة سيئة لجهود عظيمة مقدّرة تحمل في مضامينها احترام المواطن والمقيم وتعمل على أن لا يصيب الجميع أي مكروه، ألا يشعر ذلك الذي نسف تلك الجهود بخجل من نفسه وما فعله وما اقترفه في حق عظمة تلك الجهود التي تبذل في سبيل الجميع؟!.يعلم الجميع ما يمر به العالم والسلطنة ضمن دول العالم تتعامل مع جائحة فيروس كورونا، وقد سخرت كل امكانياتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية لهذا الأمر ومحاولة إيقاف انتشار هذا الفيروس والتعامل مع الوضع لضمان استقرار البلاد وتوفير كل ما يلزم للجميع من مواطنين ومقيمين، وما على المجتمع والفرد من واجبات فإنها لا تحمله إلا أن يكون متجاوباً مع القرارات والارشادات والنصائح التي تبث بشكل متواصل طوال اليوم.إنّ كثيراً من أبناء المجتمع ـ مواطنين ومقيمين ـ يعملون هذه الأيام في ظروفٍ صعبة ملبين نداء الواجب وسط ميدان العمل والهمة بلا كلل أو ملل، واضعين أنفسهم ومسخّرين جهودهم خدمة للوطن وأبناء الخليج 365 والمجتمع بشكل عام، وتلك الجهود العظيمة التي تُبذل بحاجة إلى أن نقف معها ونشكرها ونقدر دورها ونتجاوب مع القرارات بتطبيقها واحترامها وتقدير الأسباب التي من أجلها صدرت.وإذ نطمح جميعاً في هذا الخليج 365 العزيز بأن يذهب عن البلاد والعباد هذا الوباء وهذه الغمة، فإن ذلك يتطلب بعض التضحيات من خلال الالتزام بما يتم التوصية به، والكف عن ترويج الشائعات وعدم الالتفات إلى المحبطين والمقللين من شأن الجهود المبذولة، فتلك الأمور يجب تجاوزها وعدم الالتفات اليها، ولنضع ثقتنا في أصحاب القرار والمعنيين الذين ينظرون إلى الأمور بمنظور شامل وفاحص مراعين كافة الجوانب ومتفهمين لكل المواقف.من اسرة تحرير (الخليج 365)

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