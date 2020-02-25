مجلس الخدمة المدنية يعقد اجتماعه الأول لهذا العام

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس اجتماعه الأول لهذا العام.

ترأس الاجتماع معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، رئيس مجلس الخدمة المدنية بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

استعرض الاجتماع التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة في اجتماعه الرابع للعام الماضي 2019م.

وناقش المجلس بنود جدول الأعمال وبحث العديد من الموضوعات منها طلبات بعض الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تتصل بشؤونهم الوظيفية واطلع على نتائج أعمال بعض اللجان التي سبق أن اتخذ قرارات بتشكيلها.

كما ناقش المجلس في إطار اختصاصه بتحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في الوحدات طلبات بعض الوحدات الحكومية بتحديد وتنظيم ساعات العمل لبعض الفئات الوظيفية بما يتلاءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه أيضًا عددًا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

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